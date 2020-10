Retail Institute: najwyższy czas, by rząd udzielił branży handlowej silnego wsparcia

Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu rdr wzrosła o 2,5 proc.

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej we wrześniu z 0,5 proc. do 2,5 proc. rdr jest zgodny z medianą prognoz rynkowego konsensusu (2,4 proc.). Komentarz GUS wskazuje, że stosunkowo dobre wyniki widoczne były w przypadku sprzedaży samochodów (wzrost 4,9 proc. rdr) oraz sprzętu domowego - RTV i AGD (8,6 proc.) - dodali.

W ocenie PIE w kolejnych miesiącach wyniki handlu będą słabsze. "Gwałtowny wzrost liczby chorych na Covid-19 "powinien mieć jednak umiarkowane przełożenie na wydatki konsumpcyjne w październiku" - zastrzegli. Analitycy cytując dane raportu mobilności Google wskazali, że liczba odwiedzin galerii handlowych jest o niecałe 15 proc. mniejsza niż w styczniu - w marcu spadki sięgały 60 proc. "Także dane z systemu CEPIK wskazują, że chociaż po silnym wrześniu liczba rejestracji nowych i importowanych samochodów istotnie spadła, to wciąż jest ona znacznie wyższa od poziomów obserwowanych w marcu" - zaznaczyli.

GUS podał też we wtorek dane o produkcji budowalno-montażowej - podobnie jak we wrześniu sektor zanotował znaczące spadki aktywności (-9,8 proc. rdr). Odnosząc się do tych danych PIE zwrócił uwagę, że "wciąż obserwujemy prawie 10-proc. osłabienie". "Wyniki dalej zaniża sektor inwestycji infrastrukturalnych. Spodziewamy się stopniowego odbicia w IV kw. z uwagi na mniej negatywne efekty statystyczne oraz realizacje inwestycji samorządowych" - ocenił.

Zdaniem analityków głównym źródłem obaw na przyszły rok pozostaje "kształt rynku nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych" - w obu przypadkach możliwe są spadki aktywności.