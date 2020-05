PIE: W kwietniu dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce spadła o 20 proc. rdr

"Restrykcje gospodarcze powodują znaczący spadek sprzedaży detalicznej. Drastycznie spada sprzedaż samochodów, mebli, sprzętu RTV i AGD oraz odzieży. Utrzymują się jedynie sklepy spożywcze, sklepy budowlane oraz apteki. Na podstawie informacji o transakcjach kartami płatniczymi szacujemy, że w kwietniu spadek sprzedaży ogółem wyniósł 20 proc." - napisano w tygodniku.



Ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego szacują, że dynamika produkcji przemysłowej w kwietniu spadła o 9,0 proc. rdr., a produkcji budowlano-montażowej o 0,5 proc.



"Najlepszym predykatorem produkcji przemysłowej w obecnej sytuacji wydaje się być zużycie energii elektrycznej. Zużycie to jest o około 10 proc. niższe niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Prawdopodobnie spadek zużycia w samym przemyśle jest nawet większy, bo całkowite zapotrzebowanie zawyżają obecnie gospodarstwa domowe. Tym niemniej, jeżeli weźmiemy pod uwagę energochłonność poszczególnych sektorów oraz stopień w jakim zużycie energii koreluje z produkcją, naszym zdaniem spadek produkcji przemysłowej w kwietniu wyniósł 9 proc. rdr" - napisano.



"Dane za marzec pozwalają zauważyć, że sektor budowlany radzi sobie w tym kryzysie stosunkowo dobrze. Przewidujemy, że trend ten zostanie utrzymany także w kwietniu i spadek produkcji budowlano-montażowej okaże się dużo niższy niż produkcji przemysłowej. Koniunkturę w tym segmencie wspierają otwarte sklepy budowlane, do których konsumenci przenoszą część wydatków w sytuacji zamknięcia większości innych obiektów handlowych" - dodano.



W ocenie autorów raportu, w kwietniu stopa bezrobocia lekko wzrosła, a jej istotny wzrost nastąpi dopiero w kolejnych miesiącach.



"Nagły i znaczący wzrost stopy bezrobocia wstrzymują dwa czynniki. Pierwszy to okresy wypowiedzeń. Drugi to prawdopodobna niechęć części pracowników do rejestrowania się w urzędach pracy. Obecne zwolnienia będą więc ujawniały się w stopie bezrobocia sukcesywnie i jej istotny wzrost zobaczymy dopiero w kolejnych miesiącach" - napisano.



"Nie bez znaczenia są także efekty sezonowe – kwiecień tradycyjnie jest pierwszym miesiącem, w którym stopa bezrobocia spadała ze względu na prace sezonowe. Ten czynnik będzie działał w najbliższych kilku miesiącach, choć słabiej niż w poprzednich latach – zatrudnienia sezonowego prawdopodobnie nie zobaczymy np. w turystyce" - dodano.