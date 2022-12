Pierogi i uszka można na święta Bożego Narodzenia ulepić samemu, ale można też je kupić. Jeśli przerażają nas ceny restauracyjne, warto poszukać ich na półkach popularnych sklepów. Ile teraz kosztują? Sprawdziliśmy.

Do świąt Bożego Narodzenia coraz mniej czasu, tak samo zresztą jak i na przygotowania do nich. A skoro Boże Narodzenie, to także wigilia, czyli wieczerza, podczas której na stołach będą królowały ryby, pierogi, barszcz wigilijny oraz świąteczne wypieki.

Pierogi, uszka i krokiety na wigilię i Boże Narodzenie

Jeśli chodzi o produkty mączne - od lat na naszych stołach w tym czasie nieodmiennie królują wszelkiego rodzaju pierogi, krokiety i uszka, z farszami w wielu rodzajach.

Sieci handlowe oferują je w przeróżnych cenach, część z nich proponuje także wersje z niestandardowymi rodzajami nadzienia.

Jakie pierogi i uszka znajdziemy na półkach popularnych sklepów i ile kosztują?

Lidl - ceny pierogów, krokietów i uszek na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Lidl uszka z kapustą i grzybami 5,99 zł/350 g 12-14.12 Lidl pierogi z kapustą i grzybami 7,99 zł/1 kg 12-14.12 Lidl krokiety z kapustą i grzybami 5,99 zł/400 g 12-14.12 Lidl pierożki 6,99 zł/250 g od poniedziałku 12.12 Lidl pierogi z gęsiną i kaszą jęczmienna 6,99 zł/350 g od poniedziałku 12.12 Lidl pierogi z grzybami leśnymi 6,99 zł/500 g od poniedziałku 12.12

Biedronka - ceny pierogów na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Biedronka pierogi z kapustą i grzybami Nasze Smaki 10,99 zł/800 g 8-14.12

Kaufland - ceny pierogów i uszek na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Kaufland uszka z grzybami 12,99/450 g 24.11-24.12 Kaufland pierogi z kapustą i grzybami 6,99 zł/1 kg 8-14.12 Kaufland pierogi z mięsem 8,99 zł/1 kg 8-14.12 Kaufland pierogi z gęsina i grzybami lub gęsiną i żurawiną 5,99 zł/350 g 8-14.12 Kaufland pierogi XXL z kapustą i grzybami 8,99 zł/800 g 8-14.12

Auchan - ceny pierogów i uszek na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Auchan uszka z mięsem lub kapustą i grzybami 19,99 zł/800 g 8-14.12 Auchan pierogi 5,99 zł/500 g 8-14.12 Auchan pierogi łemkowskie, ruskie z bryndza, z kaszą i boczniakiem 5,99 zł/400-450 g z kartą Skarbonka 8-14.12 Auchan uszka z grzybami lub kapustą i grzybami 8,79 zł/750 g 8-14.12

Dino - ceny pierogów i uszek na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Dino pierogi z kapustą i grzybami 6,29 zł/800 g 7-13.12 Dino uszka z kapustą i grzybami 6,59 zł/600 g 7-13.12 Dino pierogi z kapustą i grzybami 10,49 zł/1 kg 7-13.12

Carrefour - ceny pierogów, krokietów i uszek na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Carrefour uszka z kapustą i grzybami 23,00 zł/800 g 6-24.12 Carrefour krokiety z pieczarkami i serem 22,99 zł/1 kg 6-24.12 Carrefour krokiety z kapustą i grzybami 24,00 zł/1 kg 6-24.12 Carrefour kapusta z grzybami 7,99 zł/400 g 6-24.12 Carrefour pierogi z kapustą i grzybami 21,00/1 kg 6-24.12 Carrefour pierogi ruskie 21,00/1 kg 6-24.12

Aldi - ceny pierogów, krokietów i uszek na wigilię i Boże Narodzenie

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Aldi uszka z grzybami 4,99 zł/300 g 12-18.12 Aldi krokiety z kapustą i grzybami 4,69 zł/400 g 12-18.12 Aldi pierogi z kapustą i grzybami 9,99 zł/1 kg 12-18.12

