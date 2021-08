Pierwsza drogeria Hebe w Koninie

27 sierpnia br., miało miejsce otwarcie najnowszego sklepu Hebe, zlokalizowanego w Galerii nad Jeziorem przy ul. Ignacego Paderewskiego 8 w Koninie. Jest to pierwsza drogeria Hebe zlokalizowana w tym mieście.

Hebe to sieć oferująca starannie wyselekcjonowany, różnorodny asortyment oraz produkty dostępne na wyłączność, m.in. marek Gosh, Hean, Bandi, Benton, Nacomi, Halloween czy Karl Lagerfeld. Hebe posiada bogatą ofertę kosmetyków naturalnych, koreańskich, dermo oraz profesjonalnych, a także szeroki wybór wysokiej jakości produktów do makijażu i akcesoriów, m.in. Hebe Professional.

Z okazji otwarcia najnowszego Hebe, klienci będą mogli skorzystać z aż dwóch ofert specjalnych. Pierwsza z nich to „Twoje ulubione marki makijażowe -40%”. Promocją objęte zostały produkty marek takich jak m.in.: Revolution Makeup, Bourjois, Max Factor. Rimmel, czy Gosh. Druga promocja „Wszystkie produkty marek” to 30% rabat na produkty Nacomi i Purederm, a przy zakupie produktów marki Bielenda otrzymamy aż 40% rabatu. Oferta obowiązuje tylko w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii nad Jeziorem przy ul. Ignacego Paderewskiego 8 w Koninie, od 27 do 30 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Oprócz tego, z okazji otwarcia nowego sklepu Hebe w Koninie, wiele innych produktów dostępnych jest w bardzo atrakcyjnych cenach w ramach promocji „Cenowe Szaleństwo”. Oferta prezentowana jest w ulotkach dostępnych w wymienionym sklepie i także obowiązuje od 27 do 30 sierpnia br. lub do wyczerpania zapasów.

Dodatkowo, przez cały dzień na klientów czeka wyjątkowa oferta – przy zakupach za min. 70 zł z kartą My Hebe otrzymamy rabat 10 zł. Oferta obowiązuje tylko 27 sierpnia br., w nowo otwartym sklepie stacjonarnym w Galerii nad Jeziorem przy ul. Ignacego Pederewskiego 8 w Koninie.

Hebe w Galerii nad Jeziorem przy ul. Ignacego Pederewskiego 8 w Koninie otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godz. 09:00–21:00 oraz w niedziele handlowe w godz. 10:00–20:00.