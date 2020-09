Pierwsze centra handlowe w pełni zautomatyzowały swoje programy lojalnościowe

– Cyfryzacja centrów handlowych jest naturalnym procesem i będziemy dalej wychodzić naprzeciw potrzebom klientów w tym zakresie – zapowiada Kamila Mąsior, digital manager w Unibail-Rodamco-Westfield.

– Widzimy popularność programów lojalnościowych na polskim rynku, zwłaszcza w branży handlu. Według badań 2/3 Polaków należy do przynajmniej jednego programu lojalnościowego marki bądź centrum handlowego – wskazuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Kamila Mąsior.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania ARC Rynek i Opinia, najczęściej uzyskiwaną przez konsumentów korzyścią są rabaty i zniżki na zakup produktów bądź usług. Uczestnicy programów lojalnościowych wykazują też coraz większą aktywność. Ponad 40 proc. z nich na bieżąco monitoruje status w programie i stara się zawsze korzystać z dostępnych zniżek i nagród. Z roku na rok istotnie wzrasta także odsetek konsumentów, którzy korzystają z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych (do 72 proc. z 60 proc. jeszcze rok wcześniej).

– W naszych centrach handlowych programy lojalnościowe funkcjonują już od kilku lat, powstały w wyniku naszej obserwacji trendów rynkowych. Teraz zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i rynku, rozwijając ich nową formułę – wskazuje digital manager w Unibail-Rodamco-Westfield.

W ramach swojego programu lojalnościowego dla stałych klientów centra handlowe Unibail-Rodamco-Westfield wprowadziły cashback, czyli możliwość otrzymania zwrotu części pieniędzy wydawanych na zakupy. Ta opcja jest już dostępna w warszawskiej Galerii Mokotów i Westfield Arkadia. Uczestnicy programów lojalnościowych obu galerii do tej pory mogli liczyć m.in. na dostęp do dedykowanych usług premium, rabatów i specjalnych zaproszeń na wydarzenia VIP. Cashback jest nowym elementem programu.

– Zasady są bardzo proste. Klient musi wydać w centrum handlowym przynajmniej 30 zł, za co każdorazowo otrzymuje 30 punktów. Po zgromadzeniu 300 punktów otrzymuje cashback w wysokości 30 zł bezpośrednio na swoje konto bankowe. Program działa w każdym sklepie centrum handlowego i łączy się ze wszystkimi promocjami, akcjami specjalnymi czy rabatami obowiązującymi u najemców – wyjaśnia Kamila Mąsior. – To innowacja na rynku, do tej pory żadne centrum handlowe nie stosowało takiego programu lojalnościowego.