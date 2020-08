Pierwszy Aldi na Pomorzu otwiera się w Ustce

– Otwarcie pierwszego sklepu Aldi na Pomorzu to dla nas wielka radość. Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w regionach, w których dotychczas nie byliśmy obecni i że z ofertą będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki. Wierzymy, że nasz sklep spotka się tu z entuzjastycznym przyjęciem – mówi Bartosz Jędrzejewski, Kierownik Sprzedaży Aldi Polska.

Otwarcie sklepu to także okazja do degustacji produktów świeżych oraz produktów marek własnych. Klienci będą mieli również możliwość skorzystania ze specjalnych promocji, którymi objętych zostanie 200 produktów. Zaplanowana została też promocja na artykuły dla domu, ogrodu i na wakacje. Rabat sięgał będzie do 41%. W trakcie otwarcia promocją objęte zostaną również produkty marek własnych, oceniane przez klientów w Wielkim Teście Produktów Aldi.

Pierwszy sklep Aldi w Ustce zbudowany został zgodnie z nowym konceptem wizualnym, który jest bardziej intuicyjny i przyjazny klientom. Jego motywem przewodnim jest świeżość, zarówno pod kątem zaaranżowania przestrzeni, jak i asortymentu i jego ekspozycji. Sieć zadbała o oznaczenia umożliwiające szybsze odnajdywanie potrzebnych artykułów, nowoczesny design i przestronność.

Sklep wyposażony jest w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów sieci. Znalazły się tu również pokój dla matki z dzieckiem oraz toaleta. Łączna powierzchnia nowej placówki wynosi ok. 1370 m2.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 18:00. Przy sklepie znajdzie się parking z 53 miejscami parkingowymi, w tym z miejscem dla rodzin z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.