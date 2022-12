Na miejsce debiutu nowego konceptu firma wybrała własną inwestycję – Posnanię, będącą największym centrum regionalnym w Wielkopolsce. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych food courtów, które są integralną częścią galerii handlowych, Food Fyrtel funkcjonuje jako w pełni niezależna przestrzeń. Wyróżnia ją nie tylko indywidualny styl i charakter, przejawiający się w wystroju wnętrza i charakterystycznych detalach architektonicznych, utrzymanych w miejskim stylu, ale również niezależna infrastruktura, umożliwiająca funkcjonowanie poza godzinami pracy galerii. Food Fyrtel to tętniące życiem centrum społeczne z ofertą oryginalnych inicjatyw gastronomicznych, które zachęca do odkrywania nowych smaków, celebruje kulturę jedzenia, dostarcza wartościowej rozrywki oraz integruje lokalną społeczność.

Charakter nowej inwestycji w pełni oddaje jej nazwa – to zyskujący na popularności wielkomiejski koncept gastronomiczny typu food hall, ale mocno osadzony w lokalnych realiach: fyrtel to w poznańskiej gwarze część miasta, dzielnica, bliska okolica. Dlatego w ofercie Food Fyrtla dominują lokalne inicjatywy gastronomiczne, wyrastające z kultury street food i food trucków, które w przestrzeni pierwszego poznańskiego food hallu rozwijają się w nowej, całorocznej, stacjonarnej formule.

Food halle zyskują na popularności na całym świecie. Są miejscami spotkań i integracji w oparciu o kolektywne doświadczenie kulinarne. Nowoczesne, choć często wpisane w historyczne miejskie przestrzenie miejsca łączy wywodząca się z tradycji street food i będąca rozwinięciem popularnych zlotów food trucków formuła gromadząca pod jednym dachem kuchnie z całego świata. W przeciwieństwie do konceptów plenerowych, food halli nie ogranicza sezonowość funkcjonowania – przez cały rok klienci mogą korzystać nie tylko z bogatej oferty gastronomicznej, ale również programu rozrywkowego: od koncertów, przez stand-upy aż po imprezy taneczne.

Poznański Food Fyrtel doskonale realizuje najlepsze food hall’owe wzorce. Na powierzchni blisko 2 tys. mkw. swoje miejsce znalazło 18 różnorodnych konceptów, w tym cenione marki o lokalnych korzeniach oraz koncepty obecne w funkcjonujących food hallach w Polsce. Ofertę tworzą między innymi Hana Sushi z kuchnią azjatycką, Curry Leaves, DimSum & Ramen, Nai Thai, Czerwona Papryka z hiszpańskimi tapasami, Kozaczok z kuchnią ukraińską, kultowe poznańskie bistro Petit Paris z francuskimi wypiekami i produktami delikatesowymi, Dziewczyny i Słodycze z autorskimi słodkimi wypiekami, koncept burgerowy polskiego youtubera Szymona „Isamu” Kasprzyka – Giga Buła, ceniony przez poznaniaków Adam z Serem, czyli najlepsze w mieście zapiekanki, Kura Warzyw z autorskimi kebabami , The Fry z frytkami i churrosami przyrządzanymi według unikatowej receptury, czy pochodząca z Wągrowca lodziarnia Willisch z niemal 40-letnią tradycją. Koktajle i drinki w przestrzeni imprezowej do późnych godzin wieczornych serwuje bar Hashtag.

W letnie miesiące bogata oferta Food Fyrtla będzie poszerzać się o nowe, funkcjonujące sezonowo koncepty, jak food trucki czy gastronomiczne pop-upy – tymczasowe wyspy kulinarne. Klienci zyskają jeszcze więcej różnorodnych smaków i doświadczeń, a lokalni przedsiębiorcy dodatkowy impuls do rozwoju swego biznesu.

– W koncepcie typu food hall różnorodność jest największą siłą – im bardziej zróżnicowana oferta, im więcej smaków, tym więcej unikalnych doznań, ciekawszy klimat miejsca i większe zainteresowanie klientów. Dlatego zależało nam na tym, by do współtworzenia Food Fyrtla zaprosić przedsiębiorców, którzy z pasją i zaangażowaniem kreują oryginalne, często niszowe kulinarne koncepty i zapewniają najwyższą jakość. Wizję naszego pierwszego food hallu jako miejsca unikalnego na mapie regionu udało nam się zrealizować dzięki jasnej, konsekwentnie wdrażanej strategii leasingowej, a także otwartości w negocjacjach i indywidualnemu podejściu do każdego z najemców. Formuła tego rodzaju przestrzeni gastronomicznej daje możliwość wynajęcia powierzchni przez właścicieli lokalnych, rzemieślniczych firm bez konieczności angażowania dużego kapitału. Food Hall to dla nich inwestycja o stosunkowo niskim ryzyku - początkowy koszt wprowadzenia nowej usługi gastronomicznej jest tu znacznie niższy niż otwarcie własnego punktu lub restauracji. To świetne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić swój często sezonowy biznes na wyższy poziom i dotrzeć do szerokiej, bardzo atrakcyjnej grupy klientów z całego regionu, w tym odwiedzających Posnanię. Cieszymy się, że właśnie takich najemców udało nam się do Food Fyrtla pozyskać

– mówi Elżbieta Rek, Portfolio Leasing Director w Apsys.