Aż sześć sklepów jednego dnia otworzy w tym tygodniu sieć Lidl. Jednym z nich będzie pierwszy sklep tej sieci w Buczkowicach w woj. śląskim. Kiedy zostanie otwarty i w jakich godzinach będzie czynny?

Pierwszy Lidl w Buczkowicach otwarty już w tym tygodniu. | fot. AK

Lidl otwiera nowe, ekologiczne sklepy

Lidl Polska rozwija sieć sklepów, mając na uwadze troskę o środowisko oraz dbając o łatwy dostęp do produktów dla klientów.

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą artykuły wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla", pieczywa z „Piekarni w sercu Lidla”, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał, oraz szerokiego asortymentu produktów w „Strefie Wege” i kosmetyków marki „Cien”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe w niskich cenach.

Nowy sklep Lidl w Buczkowicach

15 grudnia sieć Lidl otworzy aż 6 sklepów. Placówka w Buczkowicach będzie pierwszym sklepem sieci w tej miejscowości.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Buczkowicach znajduje się przy ul. Bielskiej 38 i ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw.

Lidl w Buczkowicach - godziny otwarcia

W sklepie Lidl w Buczkowicach zatrudniono 23 osoby. Będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00.

Lidl w Buczkowicach - jakie atrakcje na otwarcie?

Zmotoryzowani klienci sklepu Lidl w Buczkowicach będą mogli korzystać z ok. 101 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne promocje na artykuły spożywcze i przemysłowe.

Jakie nowe sklepy otwiera Lidl 15 grudnia?

Oprócz sklepu w Buczkowicach sieć zamierza otworzyć 15 grudnia jeszcze 5 sklepów w innych lokalizacjach. To:

Lidl w Chełmcu przy ul. Limanowskiej 74,

Lidl w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Sucharskiego 11,

Lidl w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 7,

Lidl w Świerklańcu przy ul. Oświęcimskiej 6,

Lidl we Wrocławiu przy ul. Piołunowej 18.

