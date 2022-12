Od środy 14 grudnia mieszkańcy Gorzowa i okolic mogą robić zakupy w Carrefour w NoVa Park. To pierwszy wielkopowierzchniowy market francuskiej sieci hipermarketów i supermarketów w Gorzowie.

Carrefour otworzył sklep w centrum handlowym NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim

Mieszkańcy Gorzowa i okolic mogą wybierać spośród ponad 9500 produktów, w tym 1400 produktów marki własnej oraz ponad 800 produktów bio, vege, bezglutenowych, a także bez cukru lub laktozy. Na klientów NoVa Park czekają stałe promocje – 10% rabatu z kartą dużej rodziny, a w każdy wtorek 10% rabatu z kartą seniora.

„Pierwszy tak duży market Carrefour właśnie otworzył swoje drzwi dla mieszkańców Gorzowa. Francuska marka wzbogaciła ofertę NoVa Park, a to tylko potwierdza pozycję NoVa Park jako lidera regionu - 13 otwarć w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Możliwość kupienia szerokiej gamy produktów w jednym miejscu pozwoli klientom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze” – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC.

Supermarket Carrefour zajmuje powierzchnię 1170 m2 i jest zlokalizowany na poziomie 0 NoVa Park.

Informacje o firmie:

NoVa Park to największe i najnowocześniejsze centrum handlowe w regionie. Zlokalizowane jest w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Na terenie obiektu funkcjonują operator spożywczy Carrefour oraz liczne sklepy i punkty usługowe, w tym unikalne na rynku lokalnym marki takie jak: TOUS, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Reserved, Cropp, House, Mohito, C&A, Medicine, CHANGE Lingerie, Home&You, Duka, Homla, Hebe, Super-Pharm, Sephora, Douglas, Smyk, Intersport, 4F, Outhorn, Adidas, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Vision Express, Fielmann, Media Expert, iSpot, Pepco, KFC, Kraina Serów, So Coffee czy North Fish. Do dyspozycji Klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.

