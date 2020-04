PIH apeluje o tymczasowe odstąpienie od obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich do pracy

- Obecnie kluczowym problemem jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do pożywienia – aby mogło się tak stać, sklepy muszą być obsadzone przez liczbę personelu zapewniającą możliwość ich funkcjonowania - informuje Polska Izba Handlu.

- Niestety teraz obserwujemy duże braki pracowników spowodowane między innymi koniecznością zajmowania się dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych czy odbywanymi kwarantannami. Z drugiej strony na rynku w ostatnich dniach pojawiło się bardzo dużo kandydatów – osób zwalnianych z firm, które w związku z epidemią nie mogą prowadzić swojej działalności. Handel detaliczny na tę chwilę jest w stanie wchłonąć bardzo dużo takich osób, aby zapewnić im pracę, a z drugiej utrzymać funkcjonowanie sklepów i zaopatrzenie społeczeństwa w żywność i artykuły pierwszej potrzeby – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Polska Izba Handlu informuje, że na przeszkodzie temu stoi konieczność wykonania dla wszystkich kandydatów do pracy wstępnych badań lekarskich. Zgodnie z Kodeksem Pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają wszystkie osoby przyjmowane do pracy. W sytuacji, gdy pracownik zmuszony będzie do poddania się badaniom wstępnym w czasie stanu epidemii, w którym to dostęp do punktów podstawowej opieki zdrowotnej jest znacząco ograniczony, a zapotrzebowanie na lekarzy istotnie wzrasta, odbycie badań wstępnych i uzyskanie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego może być nadmiernie utrudnione.

- Zwróciliśmy się do Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy o umożliwienie czasowego wydłużenia ważności wydanych pracownikom orzeczeń lekarskich i czasowe wyłączenie obowiązku przeprowadzania badań wstępnych z zakresu medycyny do czasu odwołania stanu epidemii. Po tym okresie wszystkie te zaległe badania powinny być wykonane – dodaje Maciej Ptaszyński.

Takie tymczasowe rozwiązanie może przyczynić się do:

1. zapewnienia pracy tysiącom zwalnianych obecnie osób,

2. zapewnienia polskiemu społeczeństwu żywności i produktów pierwszej potrzeby w tym wyjątkowo trudnym okresie.