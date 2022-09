PIH: Apelujemy do rządu o wsparcie branży handlowej

01-09-2022

Polska Izba Handlu apeluje do rządu o potraktowanie branży handlu jako sektora priorytetowego w zaopatrzeniu w energię.

PIH apeluje o wsparcie handlu detalicznego

Polska Izba Handlu zwróciła się z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego, marszałek Sejmu pani Elżbiety Witek i pani minister Olgi Semeniuk o wsparcie przedsiębiorstw handlu w ważnych dla nich aspektach. Na pierwszy plan oczywiście wysuwa się apel o potraktowanie branży handlu jako sektora priorytetowego w zaopatrzeniu w energię oraz zapewnienie dostępu do zasobów zapewniających nieprzerwaną działalność zarówno małym sklepom jak i hurtowniom i centrom dystrybucyjnym.

- Zwracamy także uwagę na konieczność działania mających na celu zapewnienie dziesiątkom tysięcy polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dostęp do zasobów energetycznych i cieplnych w cenach pozwalających na ich zakup bez ryzyka bankructwa. Podkreślamy iż oprócz wspomnianej wcześniej energii elektrycznej należy także podjąć działania, aby nośniki energii służące do ogrzewania placówek handlowych były dostępne dla przedsiębiorców w cenach umożliwiających im zakup bez narażania się na utratę rentowności, która już w tej chwili oscyluje często na poziomie 1 % lub niżej - informuje PIH.

- W sytuacji gwałtownego wzrostu cen energii i opału przed zbliżającym się sezonem grzewczym niezbędne jest podjęcie systemowych działań gwarantujących, że zakup surowców energetycznych będzie dla małych sklepów ciężarem do udźwignięcia – dlatego też w ocenie branży handlu należą się im takie same ułatwienia jak odbiorcom prywatnym - dodaje.

PIH: Konieczne jest stworzenie platformy do konsultacji z branżą handlową

- Niezwykle ważnym aspektem naszego apelu - aspektem w którym idziemy dalej niż inne organizacje, jest zwrócenie uwagi rządzących na problematykę tworzenia prawa. Niestety w chwili obecnej standardy tworzenia prawa w naszym kraju, w szczególności prawa gospodarczego, ulegają trwałej erozji co prowadzi do systematycznego pogarszania warunków prowadzenia biznesu - tłumaczy organizacja branżowa.

- Konieczne jest stworzenie platformy do konsultacji z branżą handlową – szczególnie z reprezentacją dziesiątek tysięcy lokalnych sklepów oraz zapewnienie odpowiednio długiego vacatio-legis – proponowane minimum dla zmian dotykających branżę handlową to trzy miesiące, zalecane co najmniej sześć miesięcy. Przykłady w tym zakresie są liczne a to przecież od jakości konsultacji i odpowiednio długich vacatio legis zależy czy przedsiębiorcy będą mogli właściwie je wdrożyć i czy będzie ono zgodne z praktyką biznesu i czy będzie rzeczywiście wsparciem dla przedsiębiorstw czy tylko kolejnym utrudnieniem - podsumowuje Polska Izba Handlu.