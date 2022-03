PIH: Firmy rozdające produkty przemysłowe nie powinny płacić VAT-u

W związku z falą uchodźców z Ukrainy potrzebne jest zwolnienie z VAT-u darowizn produktów przemysłowych - apeluje Polska Izba Handlu.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 03-03-2022, 13:31

Zwolnijmy z VAT-u darowizny produktów przemysłowych, fot. shutterstock

PIH: potrzebna zmiana przepisów

- Zwolnienie z VAT-u artykułów przemysłowych jest niezwykle potrzebne zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy do Polski przybywają tysiące uchodźców z Ukrainy. Jak widzimy wola Polaków, aby pomagać jest ogromna, potrzeby są równie duże. Warto aby firmy, które chcą przekazać produkty przemysłowe, nie musiały dodatkowo płacić VAT-u. Zmiana tych przepisów jest dziś bardzo potrzebna - informuje Polska Izba Handlu.

- Zwracamy uwagę na problem, jaki każdego dnia uderza w wielu potrzebujących w Polsce, którzy chcą skorzystać z pomocy organizacji charytatywnych oraz przedsiębiorców chcących im pomóc. Polskie przepisy dotyczące podatku VAT wymagają od darczyńcy przekazującego produkty przemysłowe na rzecz organizacji pożytku publicznego zapłacenia VAT-u od takich darowizn. Niestety powoduje to, że utylizacja niesprzedanych rzeczy jest tańsza niż oddanie ich potrzebującym. Z pewnością przepisy te wymagają zmiany, aby polscy przedsiębiorcy mieli opłacalną ekonomicznie możliwość robienia darowizn na rzecz potrzebujących - dodaje organizacja branży handlowej.

Niszczenie towarów prowadzi do produkcji odpadów

– Brak systemowych rozwiązań, które stworzyłoby podatnikom zachęty do dokonywania darowizn produktów niespożywczych, prowadzi do utylizacji jakościowych produktów, które mogłyby trafić do najbardziej potrzebujących. Jednocześnie zjawisko to przyjmuje znaczący wymiar środowiskowy, ponieważ niszczenie towarów prowadzi do zwiększonej produkcji odpadów, a także emisji gazów cieplarnianych powstających podczas ich utylizacji – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

– W maju 2021 roku wysłaliśmy do Senatu RP petycję w tej sprawie, pod którą podpisały się wszystkie zainteresowane strony: organizacje charytatywne, ekologiczne oraz biznesowe. 11 stycznia 2022 senacka komisja skierowała jednogłośnie naszą petycję do dalszych prac legislacyjnych. Dzisiaj ten apel jest szczególnie aktualny – podkreśla Ptaszyński.