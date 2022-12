W pełni zasadny jest apel rzecznika MŚP Adama Abramowicza, by przepisy w sprawie cen gazu objęły także sektor małych i średnich przedsiębiorstw - mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. Grafika. PTWP. Zdjęcia: materiały prasowe

Ceny energii rosną. To wyzwanie dla małych firm

Coraz więcej firm stoi przed wyzwaniem rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z silnym wzrostem cen nośników energii. Dotyczy to również branży handlowej, w tym małych sklepów.

Maciej Ptaszyński w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, mówi, że ostatnie zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów dotyczące braku zamrożenia cen gazu dla firm stanowią bardzo poważne zagrożenie, także dla firm handlowych w nadchodzącym roku.

- O ile ustawa gwarantująca maksymalne ceny energii dla MŚP rozwiązuje część problemów – choć nie wszystkie: brak takiego wsparcia dla dużych firm także przełoży się na wzrost cen poprzez wzrost kosztów np. funkcjonowania centrów dystrybucyjnych i logistyki – o tyle brak podobnego zabezpieczenia, jeżeli chodzi o ceny gazu, uderzy we wszystkich przedsiębiorców - tłumaczy.

Ceny gazu powinny być niższe

- W zaistniałej sytuacji należy się spodziewać znaczącego wzrostu kosztów związanych z ogrzewaniem, ale nie tylko, dotyczy to także między innymi branży piekarniczej. W pełni zasadny i godny wsparcia jest tutaj apel rzecznika MŚP Adama Abramowicza, by przepisy w sprawie cen gazu objęły także sektor małych i średnich przedsiębiorstw dodaje.

Maciej Ptaszyński podkreśla, że bez takiego wsparcia będziemy obserwować znaczące pogorszenie rentowności małych i średnich przedsiębiorstw, które od nowego roku zostaną obciążone całą gamą nowych kosztów, takich jak wspomniany wzrost cen gazu, wyższa płaca minimalna czy wyższa stawka VAT na paliwo od nowego roku.

- W zaistniałej sytuacji wzrost kosztów może znacząco pogorszyć rentowność przedsiębiorstw prowadząc w skrajnych przypadkach do bankructw, a także do wzrostu cen detalicznych - mówi.

PIH: Traktujmy handel jak branżę energochłonną

Polska Izba Handlu już od wielu miesięcy apeluje o traktowanie handlu jako branży energochłonnej, a także o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, co wyraźnie można było odczuć podczas pandemii.

- Warto zwrócić uwagę, iż wzrost cen gazu mógłby być niższy. Co za tym idzie, obciążenie finansowe dla przedsiębiorstw mogłoby być mniejsze, gdyby rząd zdecydował się na przywrócenie stawki VAT na gaz w wysokości niższej niż 23%. Jest to przecież możliwe i zgadza się na to Komisja Europejska wymagając jedynie, aby nie była ona zerowa - zauważa Maciej Ptaszyński.

- Oczywistym jest, iż potrzeby budżetowe są duże, ale powrót 23% VAT na gaz w sytuacji wzrostu kosztów dla przedsiębiorstw na niemal wszystkich możliwych polach wydaje się być decyzją krótkowzroczną i nie wspierającą gospodarki, zwłaszcza, że istnieje przestrzeń do jego obniżenia bez wchodzenia w konflikt z Komisją Europejską - podsumowuje.

Polska będzie zabiegać o wsparcie dla sektora MŚP?

12 grudnia Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska poinformowała, że obecne unijne regulacje nie przewidują wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących gaz.

- Wynika to wprost z regulacji unijnych, co oczywiście nie oznacza, że to się nie może w najbliższym czasie zmienić - mówiła.

Anna Moskwa zapewniła, że będziemy w UE zabiegać o możliwość wsparcia małych i średnich firm wykorzystujących gaz. Dodała, że będzie to wymagało długich rozmów. Poinformowała, że jest przygotowywany pakiet wsparcia, który mógłby być potencjalnie notyfikowany.

13 grudnia br. głównym punktem porządku obrad unijnych ministrów energii jest wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie tymczasowego mechanizmu korekty rynku gazu w celu ochrony obywateli i gospodarki przed nadmiernie wysokimi cenami.

