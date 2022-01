PIH o systemie kaucyjnym: Nie należy go rozszerzać o opakowania szklane

Jest system kaucyjny na butelki po piwie i jego nie kwestionujemy, ale stoimy na stanowisku, że nie należy go rozszerzać o inne opakowania szklane - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 31-01-2022, 15:41

Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu., fot. materiały prasowe

Opublikowano projekt ustawy o systemie kaucyjnym

31 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego.

W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań - czytamy w uzasadnieniu "Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach".

Zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l, ponieważ już obecnie funkcjonują takie systemy tworzone głównie przez browary.

PIH: Wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania szklane wykracza poza dyrektywę

- Nie będziemy dyskutować z ideą systemu kaucyjnego na opakowania PET, zresztą obowiązują nas unijne dyrektywy w tym zakresie. Nie jesteśmy natomiast w stanie zgodzić się na opakowania szklane. Jest system kaucyjny na butelki po piwie i jego nie kwestionujemy, bo on działa od dawna. Ale stoimy na stanowisku, że nie należy go rozszerzać - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

Dlaczego? - Większość sklepów w Polsce to są małe sklepy, w których po prostu nie ma miejsca. O ile jeszcze butelkę PET czy puszkę można zgnieść, o tyle szkła już nie. Warto także dodać, iż sam ustawodawca w założeniach do projektu ustawy stwierdzał, iż wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania szklane wykracza poza dyrektywę. Warto tu również przypomnieć Konstytucję Biznesu, która mówi o zasadzie dążenia do unikania nad-implementacji prawa UE - tłumaczy.

- Przedstawiony projekt mówi o objęciu nim sklepów od 100 m kw. W naszej ocenie to jest stanowczo za mało, ta granica powinna być umieszona znacząco dalej. Tym bardziej objęcie ich depozytem butelek szklanych byłoby dla nich nadmiernym obciążeniem ze względu na brak miejsca na składowanie dodatkowej grupy opakowań - dodaje.

Co powinien zawierać system kaucyjny?

Maciej Ptaszyński uważa, że przyszły system kaucyjny w Polsce powinien być dostosowany do wymogów i specyfiki większości placówek handlowych w Polsce. Z perspektywy polskiego handlu system depozytowy powinien w szczególności zapewniać:

- sprawną logistykę zapewniająca maksymalna częstotliwość odbioru opakowań depozytowych od sklepów adekwatną do potrzeb danej placówki handlowej w tym także odbiór we wszystkie dni robocze;

- możliwość ograniczenia kubatury odebranych opakowań – poprzez odbiór zgniecionych opakowań lub możliwość zgniatania odebranych opakowań przez sklep;

- pokrycie przez system niezbędnych inwestycji – takich jak dostosowanie sklepu, zabezpieczenie terenu magazynowania opakowań, urządzenia wspomagające przechowywanie, zgniatanie i przyjmowanie opakowań;

- aadresowanie kwestii rozliczeń z operatorem systemu za opakowania z depozytem tak by nie skutkowały one ponoszeniem przez sklepy kosztu zamrożenia części kapitału obrotowego w opakowaniach;

- pokrycie dodatkowych kosztów ubezpieczenia opakowań na wypadek kradzieży w przypadku możliwości ponownego oddania opakowań po ich przyjęciu przez sklep oraz ubezpieczenia na wypadek pożaru;

- pokrycie ewentualnych inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w przypadku konieczności magazynowania łatwopalnych opakowań na terenie sklepu.