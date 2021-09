PIH: podatek od korporacji uderzy w małych handlowców

Polska Izba Handlu wyraża swoje poważne zaniepokojenie konstrukcją tej daniny, gdyż w jej ocenie uderzy ona pośrednio w dziesiątki tysięcy polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. - Tego typu regulacja może doprowadzić do upadku tysięcy dystrybutorów zwłaszcza produktów niskomarżowych – głównie MŚP - mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

PIH zaniepokojony rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw fot. Shutterstock

"Podatek od korporacji" doprowadzi do upadku lub poważnego pogorszenia się sytuacji m.in. hurtowników, dystrybutorów i detalistów FMCG

W ocenie Izby wprowadzenie tego podatku doprowadzi do upadku lub co najmniej poważnego pogorszenia się sytuacji firm z sektora niskomarżowego, czyli między innymi hurtowników i dystrybutorów oraz detalistów FMCG – dziesiątków tysięcy polskich lokalnych przedsiębiorców.

- Należy pamiętać, iż polscy dystrybutorzy i hurtownicy operują na niskich marżach przy dużym wolumenie obrotów, po to by umożliwić swoim odbiorcom małym i średnim firmom oferowanie produktów w cenach konkurencyjnych do oferowanych przez zagraniczne sieci dyskontów – zwraca uwagę Wiceprezes Izby.

Polscy hurtownicy i współpracujące z nimi sklepy detaliczne prowadzone przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców w większości przypadków często operują na rentownościach znacznie poniżej 1%.

Kolejne obciążenie dla systemu zaopatrzenia małych sklepów opartego o hurtowników

Wprowadzenie tzw. podatku minimalnego od podatników podatku dochodowego, od osób prawnych oraz od podatkowych grup kapitałowych to kolejne obciążenie uderzające w system zaopatrzenia małych sklepów oparty o hurtowników – podkreśla Ptaszyński.

– Zwracaliśmy już na to uwagę przedstawicielom Ministerstwa Finansów. Skierowaliśmy także apel w tej sprawie do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych - dodaje.

W efekcie w skrajnym przypadku może to przyczynić się do wzrostu cen detalicznych towarów FMCG poprzez opodatkowanie właśnie obrotu wskutek niewzięcia pod uwagę realnej wysokości marży i tym samym rentowności podmiotu.

Podatek ten w obecnej konstrukcji może obniżyć konkurencyjność polskich sklepów zaopatrujących się w hurtowniach FMCG wobec np. wielkich sieci dyskontów.

Polska Izba Handlu apeluje aby w toku prac parlamentarnych wyłączenie z konstrukcji tej daniny podmiotów prowadzących działalność handlową w obszarze artykułów niskomarżowych. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której na skutek nieproporcjonalnych obciążeń fiskalnych upadną polscy hurtownicy.