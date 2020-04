PIH: Sklepy mogą mieć duży problem z zapewnieniem rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych

Koronawirus dotknął polskie zakłady eksportujące wołowinę do Włoch

Mleczna środa: Co się stanie z rolnikami, gdy mleczarnia zostanie zakażona?

– Aby w sposób zgodny z nowymi wymogami móc realizować swoją działalność niezbędne jest zapewnienie branży handlu detalicznego i hurtowego dostępu do płynów dezynfekcyjnych oraz środków ochrony osobistej. Mówimy tu o ponad 60 tysiącach sklepów spożywczych na terenie kraju funkcjonujących zarówno w ramach sieci handlowych, jak i handlowców niezależnych. Wszystkie te podmioty, aby funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami potrzebują możliwości nabycia tych produktów, co na tę chwilę stanowi coraz większy problem i koszt. Przykładowo cena rękawiczek jednorazowych wzrosła z w ostatnim czasie około 30-krotnie – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu.

„Nie można kupić i rękawiczek i płynu, a od 2 kwietnia wchodzą nowe przepisy. Czy mamy zamykać sklepy z tego powodu i klienci mają głodować? Może powinniśmy wywiesić plakaty na sklepach – zamknięty z powodu braku płynu dezynfekującego i rękawiczek jednorazowych. Przecież to kpina." – jest to fragment jednego z listów, który dotarł do Polskiej Izby Handlu.

Zgodnie informacjami docierającymi do Polskiej Izby Handlu od jej licznych członków główny dystrybutor płynu dezynfekcyjnego różnicuje ceny tego produktu w zależności odbiorców. Oferuje go odbiorcom biznesowym w cenie o kilkadziesiąt procent wyższej niż odbiorcom detalicznym. W sytuacji konieczności sprostania nowym wymogom sanitarnym powoduje to dodatkowe bardzo duże obciążenie finansowe i organizacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce, które muszą zaopatrzyć się w ten produkt, aby móc funkcjonować zgodnie z nowymi przepisami.

– Temat ten nie jest nowy w naszej korespondencji z Ministerstwem Rozwoju. W kwestii dostępu do płynów dezynfekcyjnych i środków ochrony dla pracowników handlu zwracaliśmy się już do Ministerstwa Rozwoju kilkakrotnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ponownie jednak apelujemy o podjęcie pilnych działań w zakresie ułatwień dla branży handlu w nabywaniu płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek dla klientów. Zwracamy też uwagę na potrzebę ustabilizowania cen tych produktów, które obecnie stały się warunkiem funkcjonowania sklepów, a tym samym warunkiem zaopatrzenia społeczeństwa w żywność – dodaje Maciej Ptaszyński.