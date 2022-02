Piotr Duda chce kontroli w Intermarche. "Ordynarna kpina"

Piotr Duda domaga się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy we wszystkich sklepach sieci Intermarche. Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność rozzłościło uruchomienie placówek sieci w niedziele jako dworca autobusowego i czytelni.

Piotr Duda ostro o działaniach sieci Intermarche. fot. PAP/Paweł Jaskółka

Intermarche jako dworzec i czytelnia

Skąd tak ostra reakcja szefa Solidarności wobec Intermarche?

6 lutego, w niehandlową niedzielę, otworzył się supermarket Intermarche w Cieszynie. Na jakiej podstawie? Otóż sklep "zamieniono" w dworzec autobusowy, ale nadal sprzedawano w nim alkohol. W odpowiedzi na to Solidarność zawiadomiła policję i ogłosiła protest.

Jednak sklep jako dworzec autobusowy to nie jedyny pomysł Intermarche na ominięcie uszczelnionej ustawy o handlu w niedziele. Dwa markety francuskiej sieci ogłosiły, że są... klubem czytelnika. Dzięki temu mogą być otwarte codziennie, także w niehandlowe niedziele.

Jednym z nich jest sklep Intermarche w Oławie. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku napisał: Zapraszamy do #InterPoCzytelni w KAŻDĄ niedzielę od 9:00 do 18:00. Jesteśmy klubem czytelnika, w którym możesz przeczytać, wypożyczyć i kupić książkę. Wspierajmy kulturę! Intermarche jako czytelnia, czyli jak wygląda handel w niedziele

Jutro wystąpię z oficjalnym pismem do Głównego Inspektora Pracy o kompleksową kontrolę wszystkich sklepów sieci Intermarche. Praktyki, których dopuszcza się sieć to nic innego jak łamanie prawa. Ordynarna kpina, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić. — Piotr Duda (@DudaSolidarnosc) February 7, 2022

Solidarność ostro o działaniach Intermarche

Działania sieci spotkały się z ostrą reakcją przedstawicieli handlowej Solidarności. O kontrole PIP w sklepach Intermarche już w niedzielę zaapelował Alfred Bujara.

– Apelujemy do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrole, nakładanie kar w wysokości 100 tys. złotych i składanie wniosków do sądu o odebranie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłoszenie, że sklep jest dworcem i sprzedawanie jeszcze w nim alkoholu, to jest parodia i przestępstwo. Apelujemy również do pana ministra Zbigniewa Ziobro o podjęcie działań przez ministerstwo i prokuraturę. Ta sieć pokazuje, że nie szanuje i ignoruje polskie prawo. W swoim kraju respektuje prawo, a w Polsce wykorzystuje pracowników jako tanią siłę roboczą – zaapelował przewodniczący handlowej Solidarności.

7 lutego Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zapowiedział, że skieruje wniosek do Głównego Inspektora Pracy o przeprowadzenie kontroli we wszystkich sklepach Intermarche w Polsce. Działania sieci określił jako "ordynarną kpinę, której trzeba się jednoznacznie przeciwstawić".