Piotr Duda: Wolne niedziele? Zorganizujmy referendum

"Wszystkim, którzy mówią, że odbieramy im wolność, mówię: przeprowadźmy w Polsce referendum i zdecydujmy, czy niedziela ma być wolna, czy ma być normalnym dniem pracy. Ale dla wszystkich, nie tylko dla handlu" - mówi Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

Handel w niedziele: obchodzenie prawa?

Piotr Duda w wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" stwierdził, że "to już nawet nie jest omijanie prawa, ale śmianie się z ustawodawcy i naplucie w twarz. Te same podmioty w swoim krajach są przykładnymi pracodawcami - jeżeli jest jakieś prawo, stosują się do niego, a nie obchodzą je. A tutaj? Dla mnie to są zwykli przestępcy".

Zapowiedział skierowanie apelu do Głównej Inspektor Pracy o kontrolę i maksymalne kary. "Tak naprawdę państwo polskie powinno odebrać im koncesję. To kpina i naśmiewanie się z ustawodawcy, ograniczającego handel w niedziele" - zauważył.

Niech w niedziele działają banki i urzędy publiczne

Zaproponował również przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie wolnych niedziel dla wszystkich. "Wszystkim, którzy mówią, że odbieramy im wolność, mówię: przeprowadźmy w Polsce referendum i zdecydujmy, czy niedziela ma być wolna, czy ma być normalnym dniem pracy. Ale dla wszystkich, nie tylko dla handlu. Jeśli chcą, żeby w niedzielę działał handel, to niech działają też banki czy urzędy publiczne. Ja też nie mam czasu w tygodniu załatwiać spraw i chętnie poszedłbym do wydziału komunikacji w niedzielę".