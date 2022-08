PIP skontrolowała w niedzielę ponad 250 Biedronek w związku z „Dziecięcą biblioteką”

Autor: AK

Data: 08-08-2022, 20:05

Sieć handlowa „Biedronka” nie złamała w niedzielę prawa. Sklepy wyznaczone do pilotażowych kontroli PIP były wczoraj zamknięte – poinformowała w poniedziałek Państwowa Inspekcja Pracy.

Dziecięca biblioteka Biedronki miała umożliwić sieci otwarcie sklepów w niedziele. W ostatniej chwili sieć wycofała się z pomysłu/ fot. MB

W związku z licznymi doniesieniami mediów o planach otwarcia w niedzielę 7 sierpnia br. sklepów należących do sieci „Biedronka” Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko podjęła decyzję o przeprowadzeniu na terenie Okręgowych Inspektoratów Pracy w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach pilotażowych kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Inspektorzy pracy udali się do 258 sklepów sieci "Biedronka" - poinformowała PIP w komunikacie.

Szefowa PIP o kontrolach

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Okazało się, że w żadnym z nich nie była prowadzona działalność handlowa – mówi Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. – Cieszę się, że kierownictwo sieci "Biedronka" nie podjęło decyzji o uruchomieniu sklepów w niedzielę. Uważam, że jest to efekt wspólnych działań PIP oraz resortów: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Finansów. Szacunek do przepisów prawa wziął górę nad chęcią osiągnięcia dodatkowych zysków z naruszeniem prawa pracowników do niedzielnego wypoczynku z rodziną – ocenia szefowa PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy przestrzega, że nadal wszelkie sygnały dotyczące naruszenia przepisów ograniczających handel w niedzielę będą weryfikowane przez inspektorów z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków.

Jakie kary może nałożyć PIP?

Minimalny mandat nałożony przez inspektora pracy za naruszenie wspomnianego zakazu to 1000 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, to kara może wynieść nawet 100 tysięcy złotych, gdy działania pracodawcy zostaną ocenione jako uporczywe naruszanie uprawnień pracowniczych.

PIP przypomina także, że aby stwierdzić naruszenie przepisów inspektor nie musi być obecny w sklepie w dniu, w którym obowiązywał zakaz prowadzenia handlu. Fakt prowadzenia działalności handlowej w dzień objęty zakazem może być stwierdzony w oparciu o różne dowody - np. na podstawie ewidencji czasu pracy pracowników, godzin uruchomienia kas, zeznań świadków, zapisów monitoringu, nawet po upływie jakiegoś czasu od tego zdarzenia.