Piwny Festiwal Supercen. Kolejna sieć kusi klientów promocjami na piwo

Autor: AK

Data: 14-07-2022, 08:43

Sieć Spar rozpoczęła Piwny Festiwal Supercen we wszystkich swoich sklepach w Polsce. Potrwa on do 23 lipca – obejmie szeroki wybór piwa, atrakcyjne smaki i ceny, a także oryginalne przepisy. Produkty są dostępne dla konsumentów powyżej 18. roku życia.

Sklepy Spar przygotowały dla klientów specjalną promocję na piwa do 23 lipca/ fot. Shutterstock

- Piwny Festiwal Supercen to jedna z naszych ciekawych, letnich promocji i propozycji atrakcyjnych upustów dla konsumentów. W placówkach Spar mogą oni kupować alkohole w wydzielonej strefie TOPS!, korzystać z ciepłych dań oferowanych w naszych kawiarniach Bean Tree Cafe, a w niektórych sklepach testujemy także stoiska z lodami. To nie koniec wakacyjnych niespodzianek – chcemy zapewnić wiele nowych promocji, aby nasi partnerzy detaliczni mogli jeszcze skuteczniej konkurować w swoich miejscowościach – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci Spar w Polsce.

Sieć Spar angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne w całej Polsce – w ramach zacieśniania relacji z mieszkańcami. W czerwcu Spar organizował w Poznaniu rodzinny piknik, a także bieg na dystansie 5 km oraz biegi dla dzieci.