Piwo w Żabce gratis. Weekendowa Bromocja 2+2

Na najbliższe dwa weekendy Żabka przygotowała akcję promocyjną. Od czwartku do soboty przy zakupie 2 piw w butelkach zwrotnych marek m.in.: Żywiec Jasne Pełne, Żywiec Specjalności, Warka Jasne Pełne, Warka Radler czy EB, kolejne 2 można odebrać gratis.

Autor: portalspozywczy.pl/materiał prasowy

Data: 08-10-2021, 15:09

„Bromocja 2+2 obowiązuje w sklepach Żabka w dniach 7-9 i 14-16 października br. lub do wyczerpania zapasów; fot. shutterstock

Bromocja 2+2 w Żabce

„Bromocja 2+2” obowiązuje we wszystkich sklepach Żabka w dniach 7-9 i 14-16 października br. lub do wyczerpania zapasów. Gratis oznacza obniżkę cenową do wartości dwóch biorących udział w akcji produktów, przy zakupie czterech.

Od 7 do 9 października br. przy zakupie 2 piw w butelkach zwrotnych marek: Żywiec Jasne Pełne, Żywiec Specjalności, Warka Jasne Pełne, Warka Radler, Warka Strong, Tatra, Specjal i dostępnej tylko w Żabce marki EB, kolejne 2 można odebrać gratis.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W dniach 14-16 października br. akcją promocyjną zostaną objęte również piwa w butelkach zwrotnych marek: Królewskie, Brackie Pils, Leżajsk Pełne.

Promocja dotyczy wyłącznie nabycia jednorazowo 4 lub 8 sztuk piw objętych akcją. Zakup większej ilości możliwy będzie wyłącznie po standardowej cenie.