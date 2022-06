Piwo za darmo i niższe ceny produktów na grilla w znanej sieci handlowej

Autor: Olimpia Wolf

Data: 13-06-2022, 10:20

Lidl Polska napędza sprzedaż letnimi promocjami. W ofercie sieci znajduje się wiele produktów spożywczych oraz akcesoriów na grilla. Lidl powraca również z promocją piwa w butelkach.

Piwo gratis i promocje na grilla w znanej sieci handlowej, fot. shutterstock

Lidl sprzedaje produkty na grilla

Od 13 do 18 czerwca dostępna będzie marynowana karkówka w cenie 11.99 zł/1 kg (cena przy zakupach za min. 69 zł) oraz żeberka wieprzowe w marynacie honey BBQ za 24,99 zł/1 kg. Ponadto w asortymencie promocyjnym znalazła się kiełbasa śląska Pikok w cenie 0,99 zł/100 g oraz kaszanka z wątrobą, XXL, która kosztuje 7,99 zł/1 kg.

Lidl proponuje również bałkańskie Ćevapčići - drugi produkt 42% taniej za 10,99 zł /500 g przy zakupie dwóch opakowań, a także Keftedes po grecku z indyka w cenie 9,99 zł/300 g/1 opak. Zawijaniec z jagnięciną kupimy za 2,49 zł/100 g, a ser sałatkowy z Bukowca – za 3,99 zł/160 g/1 opak.

Promocje obejmują także warzywa na ruszt, takie jak np. polskie pieczarki w cenie 4,49 zł/400 g/1 opak. czy papryczki Padron za 4,99 zł/200 g/ 1 opak. Sieć sprzedaje też roślinne kiełbaski węgierskie - drugi produkt 36% taniej za 7,35 zł/180 g/1 opak. przy zakupie dwóch opakowań oraz roślinna kaszanka w cenie 6,49 zł/180 g/ 1opak.

Lidl: piwo w butelkach gratis

15 czerwca wszystkie piwa w butelce będzie można kupić w ofercie 4+4 gratis. Dzięki dostępnemu w aplikacji Lidl Plus kuponowi, wybierając osiem produktów, klienci zapłacą za cztery z nich, a kolejne cztery najtańsze spośród ośmiu wybranych otrzymają gratis.

By móc skorzystać z promocji, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie podczas zakupów w dowolnym sklepie sieci. Kupon przeznaczony jest do użytku jednorazowego. Mogą z niego skorzystać klienci, którzy ukończyli 18 lat. Piwa w butelce objęte promocją można wybierać dowolnie, według indywidualnych preferencji.