Piwo za darmo w Kuflandzie i to bez limitu, ale jest warunek

Piwo gratis w Kauflandzie. Piwosze dostaną powody do świętowania w sobotę 30 października 2021, bo w ten dzień Kaufland zaprasza do udziału w promocji, w której rozdaje za darmo piwo. Korzystać można do woli - informuje biznes.radiozet.pl.

Autor: biznes.radiozet.pl

Data: 27-10-2021, 14:22

Kaufland zaprasza do udziału w promocji, w której rozdaje za darmo piwo fot. Kaufland

Promocja piwa w Kauflandzie

Dzięki takim akcjom w prezencie, czyli w „uczciwych cenach”, można dostać od kilku do nawet kilkunastu butelek. Kaufland liczbę odebranych za darmo piw pozostawia w gestii korzystającego z promocji. W sobotę 30 października 2021 można będzie sięgnąć po 4 butelki za darmo, bądź też odebrać wielokrotność tej liczby.

4 piwa Żywiec za darmo

Klienci, którzy tego dnia zgłoszą się do kasy z 10 butelkami piwa Żywiec zapłacą za 6 z nich, a 4 dostaną w prezencie. Kaucję za butelkę zwrotną trzeba będzie jednak uiścić od wszystkich trunków.

Z promocji można skorzystać dowolną ilość razy. Nie jest wymagane posiadanie karty lojalnościowej, wystarczy podczas kolejnej transakcji mieć kolejnych 10 Żywców. Sklep nie zastrzegł, że ogranicza liczbę darmowych piw dostępnych na jeden paragon, jednak w przeszłości konieczne było rozdzielanie zakupów na mniejsze transze.