Piwo za darmo w popularnej sieci handlowej. Jak je zdobyć?

Popularna sieć handlowa po raz kolejny rusza z piwną promocją. Co trzeba zrobić, aby dostać cztery piwa gratis?

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 24-02-2022, 13:05

Piwo gratis w popularnej sieci handlowej. Jak je zdobyć? Fot. shutterstock

Lidl ze specjalną ofertą na piwo

W najbliższy piątek, 25 lutego, z aplikacją Lidl Plus będzie można skorzystać ze specjalnej oferty na piwa w ramach akcji 4+4 gratis. Dzięki dostępnemu kuponowi, wybierając osiem ulubionych produktów, zapłacimy za cztery z nich, a kolejne cztery najtańsze spośród ośmiu wybranych otrzymamy gratis

Specjalny kupon rabatowy w aplikacji Lidl Plus, będzie dotyczył wszystkich piw w butelce. Jest to więc okazja, by zaopatrzyć się w ulubione pozycje na nadchodzący weekend, bądź uzupełnić domowe zapasy.

Cztery piwa gratis: Jak skorzystać z oferty?

By móc skorzystać z promocji, wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie podczas zakupów w dowolnym sklepie sieci. Kupon, widoczny w aplikacji od 23 lutego, jest przeznaczony do użytku jednorazowego i mogą z niego skorzystać jedynie Klienci, którzy ukończyli 18 lat. Piwa w butelce objęte promocją można wybierać dowolnie, według indywidualnych preferencji. Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Akcja potrwa cały piątek, 25 lutego we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska. Aplikacja Lidl Plus jest dostępna do pobrania za darmo na platformach Google Play, App Store oraz Huawei Store.