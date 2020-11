PKN Orlen będzie rozwijać m.in. sklepy i sieć odbioru paczek

"Grupa Orlen będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci Ruch, koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce" - oznajmił PKN Orlen, prezentując w poniedziałek nową strategię Orlen2030.

Koncern przekazał także, że "integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej". "Realizacja działań zapisanych w strategii Orlen2030 pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50 proc. w stosunku do 2019 r." - ocenił PKN Orlen.

Według niego, strategia Orlen2030 "zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, oparty o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty". "Do 2030 r. w Europie Środkowej pod polską marką Orlen będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji" - zapowiedział PKN Orlen. Wyjaśnił, że rozwój sieci Grupy Orlen będzie mieć miejsce przede wszystkim za granicą, a "udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37 proc. do 45 proc.".

"Koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG" - podał PKN Orlen w komunikacie.