PKN Orlen planuje w 2023 r. zwiększyć liczbę automatów paczkowych do 4600. Koncern uruchomił koło Łodzi nową sortownię paczek, dzięki której przepustowość Orlen Paczki wzrosła do 45 mln przesyłek rocznie - poinformowała w czwartek spółka.

PKN Orlen chce mieć prawie 5 tys. automatów paczkowych /fot. Orlenpaczka.pl

Orlen Paczka obsłuży 45 mln przesyłek rocznie

Jak przekazał w czwartek PKN Orlen, koncern "uruchomił sortownię przesyłek pod Strykowem koło Łodzi. To największa jak do tej pory inwestycja spółki związana z rozbudową powierzchni magazynowych zrealizowana na potrzeby Orlen Paczki. Dzięki sortowni przepustowość Orlen Paczki wzrosła do 45 mln przesyłek rocznie".

W najbliższym czasie planowane jest otwarcie pięciu nowych magazynów regionalnych w: Kaliszu, Gorzowie Wielkopolskim, Ostrołęce, Tarnowie i Płocku - dodała spółka.

Intensywny rozwój Orlen Paczka

To nie przypadek, że nasza nowa sortownia powstała w centralnym miejscu Polski, na styku głównych szlaków komunikacyjnych z północy na południe i z zachodu na wschód. To pozwoli zoptymalizować i przyspieszyć łańcuch dostaw przesyłek Orlen Paczki. Już dziś (...) dostarczamy przesyłki w jeden dzień, a dostawy są realizowane we współpracy z największymi platformami zakupowymi w kraju - zwrócił uwagę cytowany w informacji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Dodał, że jeszcze rok temu Orlen Paczka zaczynała z poziomu 200 automatów paczkowych, "obecnie mamy ich ponad 1500, a na koniec roku 2023 planujemy łącznie udostępnić klientom 4600 takich punktów. Skala i rozwój tego segmentu dowodzą, jak ważny i perspektywiczny jest ten biznes w naszym portfolio" - podkreślił Obajtek.

Orlen wyjaśnił, że nowa inwestycja pod Strykowem sprawia, że automatyczny sorter jest w stanie przesortować kilkanaście tysięcy przesyłek na godzinę, co wyraźnie poprawi szybkość i wydajność całego procesu przyjmowania i realizacji wysyłek.

Zaznaczono, że w ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia Orlen Paczki z usługi skorzystało prawie 7 mln kupujących w internecie, a spółka dostarczyła kilkanaście milionów przesyłek.

Rośnie popularność płatności on-line

Koncern wskazał, że coraz większą popularnością cieszą się płatności on-line za przesyłki, które po opłaceniu w sieci można nadać zarówno w automatach paczkowych, jak i w większości z ponad 1000 stacji paliw Orlen.

Z danych Orlenu wynika, że po roku od rozpoczęcia działalności Orlen Paczka ma ponad 7600 punktów odbioru i nadawania przesyłek, blisko 800 kiosków i saloników RUCH oraz ponad 4300 punktów partnerskich.

Liczba kurierów w ciągu roku zwiększyła się prawie trzykrotnie - podał Orlen.

Przypomniano, że jeden z filarów strategii spółki oparty jest o rozbudowę sieci sprzedaży i poszerzenie oferty.

"Na bazie sieci RUCH koncern rozwija formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbudowuje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Energą, Lotosem i PGNiG pozwoli m.in. na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych w obszarze sprzedaży paliw, energii elektrycznej oraz wielu innych produktów i usług pozapaliwowych" - zaznaczono w informacji Orlenu.

