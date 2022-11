PKN Orlen chce na początku 2023 r. przedstawić aktualizację strategii grupy - poinformowali przedstawiciele spółki.

PKN Orlen chce na początku 2023 r. przedstawić aktualizację strategii grupy; fot. shutterstock

Strategia PKN Orlen

"Na początku roku, zakładamy, że w okolicach stycznia, lutego będziemy gotowi, by zakomunikować nową strategię. Będzie obejmować wszystkie fuzje, które zrealizowaliśmy" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Robert Śleszyński, dyrektor PKN Orlen.



Jak dodał, ok. 2 miesiące po publikacji aktualizacji Orlen będzie chciał przedstawić program budowy wartości w ramach integracji grupy wraz z aspiracjami.



Pytany, kiedy dojdzie do finalizacji transakcji z Saudi Aramco dot. sprzedaży udziałów w rafinerii w Gdańsku, odpowiedział: „Szybciej niż później”.



Jak poinformował, wszystkie transakcje wynikające ze środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem powinny zostać sfinalizowane do 20 grudnia.



Wiceprezes Armen Artwich poinformował, że Orlen dostosuje się do przepisów sankcyjnych dot. rosyjskiej ropy.



"Orlen dostosowuje się i będzie się dostosowywał do przepisów sankcyjnych, zarówno krajowych, jak i unijnych” - powiedział wiceprezes Artwich.



„W przypadku ewentualnych sankcji na przesył ropy rurociągiem, północnym odcinkiem Drużby, Orlen się dostosuje w pełnym zakresie” – dodał.



Jak poinformował, planowane wprowadzenie 5 grudnia unijnych sankcji na rosyjską ropę transportowaną drogą morską nie wpłynie na grupę.



„Na polski rynek to nie wpłynie albo w znikomym stopniu, bo zrezygnowaliśmy z dostaw drogą morską już kilka miesięcy temu. Dla nas ta data jest indyferentna. Może to wpłynąć na rynek europejski” – powiedział wiceprezes.

