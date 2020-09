PKN Orlen chce wsparcia rządu Litwy przy inwestycji w pogłębiony przerób w Możejkach

PKN Orlen przygotowuje się do dużego procesu inwestycyjnego, budowy instalacji pogłębionego przerobu ropy (Bottom of the Barrel - BoB) na terenie rafinerii w Możejkach. Prezes Obajtek wskazuje, że będzie to największa inwestycja Orlenu na Litwie od czasu zakupu rafinerii w Możejkach.

Dzięki tej inwestycji rafineria w Możejkach ma stać się bardziej odporna na warunki makroekonomiczne. O około 10 punktów proc. ma się zwiększyć uzysk wyrobów wysokomarżowych, przede wszystkim benzyn, oleju napędowego i paliwa lotniczego Jet.

"Bez pogłębionego przerobu nie będzie przyszłości dla tej rafinerii. Przy złym otoczeniu makro i tak niskich marżach, jakie są teraz, jeśli rafineria nie jest nowoczesna, to ma problemy z efektywnością" - powiedział PAP Biznes prezes Obajtek.

Prezes poinformował, że płocki koncern rozmawia z rządem litewskim o współudziale przy realizacji inwestycji. Zwraca uwagę, że przedstawiciele rządu w mediach litewskich mówili już o swojej gotowości do udzielenia wsparcia.

"Prowadzimy rozmowy z rządem litewskim, chcemy, aby w pewnym stopniu uczestniczył. Widzimy otwartość rządu Litwy, co pokazuje, że zdaje on sobie sprawę, że rafineria w Możejkach to nie jest tylko biznes, ale i kwestia bezpieczeństwa energetycznego regionu" - powiedział Daniel Obajtek.

Prezes Obajtek wskazuje, że w grę mogą wchodzić różne formy pomocy, a rząd litewski deklarował w mediach, że jest zainteresowany dofinansowaniem.

"Musimy szukać odpowiednich rozwiązań finansowych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, przy niekorzystnym makro i spadku konsumpcji. Współpraca z Litwą wygląda bardzo dobrze. To także zasługa dobrych relacji na poziomie rządowym między Polską a Litwą" - powiedział.

"Chcemy, by rząd litewski dofinansował inwestycję. Nie ma określonego poziomu dofinansowania, ale zakładamy, że będą to środki unijne i własne zasoby" - dodał.

Prezes Obajtek poinformował, że kończą się już negocjacje z partnerem, który zrealizuje budowę instalacji pogłębionego przerobu w Możejkach.

W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej, projekt mógłby zostać ukończony w ciągu trzech lat. Prezes nie podał jej wartości, ale wartość tego rodzaju inwestycji można szacować na ponad 1 mld zł.

Wcześniej przedstawiciele Orlen Lietuva mówili, że dzięki jej wybudowaniu zysk operacyjny EBIT spółki wzrośnie o co najmniej kilkaset mln zł, a w zależności od warunków makro nawet o ponad 1 mld zł rocznie.