PKN Orlen: Działania antyinflacyjne pozwolą na obniżkę cen paliw

Zaproponowane przez rząd, w ramach pakietu antyinflacyjnego, działania pozwolą na obniżenie cen paliw na rynku polskim - poinformował PAP prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Autor: PAP

Data: 25-11-2021, 14:35

Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen

Obniżenie cen paliw

"Zaproponowane działania pozwolą na obniżenie cen paliw na rynku polskim, wzmacniając tym samym działania podejmowane przez Grupę Orlen, przy utrzymaniu konkurencyjności oraz rynkowych warunków prowadzenia biznesu" - wskazał Obajtek. Jak dodał, propozycja tarczy antyinflacyjnej rządu to "bardzo dobre rozwiązanie z punktu widzenia Grupy Orlen oraz naszych klientów".

"Dziękujemy Panu Premierowi za zaangażowanie rządu i wierzymy, że te działania przyczynią się do tego, że ceny paliw w Polsce pozostaną jednymi z najniższych w Europie" - napisał Obajtek w przekazanej PAP informacji.

Obniżenie akcyzy

Jak poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki, rząd planuje obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące - od stycznia do marca 2022 r.

Od stycznia do marca 2022 r. do 5 z 23 proc. spaść ma VAT na energię elektryczną. Akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych ma spaść z 5 zł/MWh do zera; dla pozostałych odbiorców akcyza ma być na poziomie minimalnym dopuszczonym w UE.