PKN Orlen: KE zastosowała procedurę zastrzeżeń ws. przejęcia Grupy Lotos

PKN Orlen ocenił, iż pisemne zgłoszenie przez KE uwag ułatwi tej spółce "dostosowanie propozycji środków zaradczych do wytycznych Komisji i ich formalne złożenie w najbliższym czasie". Jak zaznaczył, wydane przez KE "Statement of Objections" nie uwzględnia propozycji środków zaradczych, które wkrótce formalnie zostaną złożone przez koncern.

"Jesteśmy zdeterminowani, żeby przeprowadzić transakcję przejęcia Grupy Lotos. Obecna sytuacja na rynku paliwowo-energetycznym najlepiej pokazuje, że firmy muszą dywersyfikować działalność, ponieważ zwiększa to ich odporność na wahania makroekonomiczne i sytuację geopolityczną" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w środowym komunikacie spółki.

Szef PKN orlen ocenił, że "przejęcie Grupy Lotos to racjonalny krok biznesowy", który "w dłuższej perspektywie wzmocni obie firmy i zapewni ich funkcjonowanie oraz utrzymanie konkurencyjnej pozycji na międzynarodowym rynku" i "wpłynie także na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski".

"Wydane przez Komisję Europejską zastrzeżenia nie są dla nas zaskoczeniem. To naturalny etap w bardziej skomplikowanych postępowaniach, a takim jest właśnie fuzja z Grupą Lotos. Komisja przedstawia swoje uwagi pierwszy raz w tak pełnej formie na piśmie. Z pewnością dokładnie je przeanalizujemy i odniesiemy się do nich, składając jednocześnie formalną propozycję środków zaradczych. Wierzymy, że rozwieją one wątpliwości Komisji" - podkreślił Obajtek.

Według PKN Orlen, wyrażenie zgody na koncentrację, poprzedzone wystosowaniem przez Komisję Europejską "Statement of Objections", to standardowa praktyka. W ostatnich trzech latach, jak podała spółka, została zastosowana m.in. w sprawach: T-Mobile NL - Tele2 NL, Dow - DuPont, Bayer - Monsanto czy ArcelorMittal - Ilva. "Wszystkie z nich zakończyły się korzystnym rozstrzygnięciem i zgodą lub warunkową zgodą ze strony Komisji na przeprowadzenie fuzji" - zaznaczył koncern.