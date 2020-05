PKN Orlen nie przewiduje dalszego spadku produkcji paliw, oczekuje wzrostu popytu

Z Can-Pack i Orlen do OT Logistics na dyr. ds. finansowych i prokurenta

Jak mówił w środę na konferencji wynikowej za I kwartał 2020 r. wiceprezes Orlenu Zbigniew Leszczyński, w ciągu trzech pierwszych miesięcy roku spółka obniżyła wykorzystywane moce produkcyjne do 88 proc., w różnym stopniu w różnych swoich zakładach.

"Zakładamy powolny wzrost konsumpcji paliw i nie zakładamy dalszych ograniczeń produkcyjnych" - zaznaczył Leszczyński. Przypomniał, że Orlen podjął szereg działań, by optymalnie wykorzystywać swoje moce produkcyjne, np. ograniczył do zera import oleju napędowego, przesunięto też na maj i kwiecień część remontów, planowanych na późniejsze miesiące. W efekcie w I kwartale PKN Orlen przerobił w swoich rafineriach 7,7 mln ton ropy, o 0,5 mln ton mniej niż przed rokiem.

Wiceprezes Orlenu Janusz Szewczak podtrzymał plan inwestycyjny na ten rok w wysokości 7,7 mld zł, w tym prawie 4 mld zł nakładów na inwestycje rozwojowe. "Na razie nie widzimy żadnych przesłanek do rewizji capeksu" - oświadczył Szewczak.

Zaznaczył jednocześnie, że spółka ma "dobrze zdywersyfikowane" źródła finansowania wszystkich planowanych inwestycji. Uważamy, że nasza sytuacja płynnościowa jest bardzo dobra - ocenił Szewczak.

Wiceprezes Patrycja Klarecka zaznaczyła, że w II połowie marca i w kwietniu 2020 r. sprzedaż w detalu Orlenu spadła o 30 proc., ale w ostatnich dniach - wraz ze znoszeniem przez rząd kolejnych restrykcji - wyniki tej sprzedaży ulegają poprawie.

Odnosząc się do obniżenia rekomendowanej dywidendy z 3 do 1 zł na akcję Szewczak stwierdził, że to dowód na "poważne traktowanie deklaracji inwestycyjnych". Zaznaczył, że przy takich decyzjach należy brać pod uwagę czynniki niezależne, nadzwyczajne, jak pandemia.