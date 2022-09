PKN Orlen otworzył dwie kolejne stacje paliw na Słowacji. Chce ich mieć 50

Autor: PAP

Data: 29-09-2022, 14:52

PKN Orlen otworzył dwie kolejne stacje paliw na Słowacji; do końca roku w sieci Orlenu znajdzie się do 50 obiektów - poinformowała spółka w czwartek. Dodała, że dzięki przejęciu kolejnych 41 stacji od koncernu MOL, Orlen wejdzie do grona 3 największych sieci na Słowacji.

Do końca roku Orlen chce mieć na Słowacji 50 stacji benzynowych/ fot. Shutterstock