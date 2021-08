PKN Orlen poszukuje lokalizacji pod maszyny paczkowe

PKN Orlen ogłosił wstępne zapytanie ofertowe, dotyczące współpracy w zakresie pozyskiwania lokalizacji pod automatyczne maszyny paczkowe.

Autor: PAP

Data: 11-08-2021, 20:13

PKN Orlen poszukuje lokalizacji pod maszyny paczkowe, fot. shutterstock

Jak podał w ogłoszeniu płocki koncern, odpowiedzi i niezbędne dokumenty w ramach tego postępowania można składać tam do 3 września.

"Przedmiotem niniejszego zapytania jest pozyskanie oferty na współpracę w zakresie pozyskiwania lokalizacji pod automatyczne maszyny paczkowe PKN Orlen" - oznajmił płocki koncern w opublikowanej w środę dokumentacji postępowania.

PKN Orlen zaznaczył, iż ogłoszenie stanowi jedynie wstępne zaproszenie do złożenia ofert w procesie zakupowym, a oferenci chcący otrzymać pełną treść zapytania ofertowego, a co za tym idzie złożyć ofertę w przedmiotowym procesie powinni przesłać we wskazanym terminie takie dokumenty, jak np. ogólne informacje o firmie, przy czym wymogiem jest, aby podmiot istniał na rynku minimum rok oraz referencje.

W dokumentacji postępowania dotyczącego współpracy w zakresie pozyskiwania lokalizacji pod automatyczne maszyny paczkowe, płocki koncern zaznaczył, iż termin zakończenia składania odpowiedzi i koniecznych dokumentów to 3 września 2021 r. Jednocześnie zastrzegł sobie prawo do dowolnego wyboru oferentów, do których zostanie przesłana pełna treść zapytania ofertowego.

W ogłoszeniu PKN Orlen podkreślił m.in., iż "jest wiodącą grupą paliwową w Polsce i w regionie Europy Środkowej", obejmującą aktywa produkcyjne i sieci dystrybucyjne produktów także w Czechach, na Litwie i w Niemczech.