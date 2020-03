PKN Orlen: Powstało ok. 1,3 mln litrów płynu do dezynfekcji

Branża spożywcza spontanicznie ruszyła do pomocy w walce z koronawirusem

Apteki mogą zrobić środek do dezynfekcji skóry na bazie konsumpcyjnego spirytusu

"Nasze linie produkcyjne pracują w trybie ciągłym, a płyny do dezynfekcji rąk na bieżąco przesyłane są przede wszystkim do Agencji Rezerw Materiałowych, która zaopatruje między innymi szpitale" - oświadczył w czwartek na Twitterze szef PKN Orlen. "Łącznie z linii zeszło już ok. 1,3 mln l płynów" - podkreślił.

W spółce zależnej Orlen Oil w Jedliczu wytwarzanie płynu o działaniu wirusobójczym ruszyło 12 marca. We wtorek prezes PKN Orlen informował, że w ciągu 10 dni od rozpoczęcia produkcji płynu, na stacje tej spółki trafiło ponad 710 tys. litrów produktu.

Na początku zeszłego tygodnia Obajtek zapowiedział, że Orlen Oil zwiększy wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk - w marcu łącznie do 2,5 mln litrów, a w kwietniu do 4,5 mln litrów. W chwili rozpoczęcia wytwarzania tego produktu wydajność wynosiła tam ok. 750 tys. litrów tygodniowo.

PKN Orlen informował 16 marca, że w Orlen Oil uruchomiona została druga linia produkcyjna, co pozwoli na wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk w opakowaniach 1-litrowych i w cenie 15 zł za sztukę. Spółka zapowiadała wówczas, że w ciągu tygodnia płyn ten będzie dostępny na wszystkich jej stacjach paliw w całej Polsce. Zapewniała przy tym, iż w dalszym ciągu będą placówki te również zaopatrywane w płyny o pojemności 5 litrów.

Zakład Orlen Oil w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, jak podkreślał wcześniej PKN Orlen, "dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk".

W pierwszej kolejności produkowany przez Orlen Oil płyn o działaniu wirusobójczym trafił do Agencji Rezerw Materiałowych - według płockiego koncernu było to dotychczas ok. 500 tys. litrów.

W ostatnim czasie PKN Orlen oznajmił, że jego korporacyjna Fundacja Orlen przekaże płyn do dezynfekcji rąk dla mieszkańców Płocka, gdzie znajduje się główny zakład produkcyjny spółki, a także powiatu płockiego oraz Płońska i Sierpca na Mazowszu - łącznie ma to być ponad 2 tys. litrów. W miniony piątek do płockiego Urzędu Miasta trafiło 500 litrów tego produktu, z przeznaczeniem m.in. dla instytucji i organizacji pozarządowych, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.