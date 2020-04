PKN Orlen przekazał dwa samochody Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

ZP PPS: podatek od „małpek” to w tej chwili totalny absurd i gwóźdź do trumny dla branży

"Konsekwentnie wspieramy służby medyczne w walce z #koronawirus.em. Właśnie przekazaliśmy Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych samochody, które będą wykorzystywane do transportu środków ochrony biologicznej do szpitali i Wojewódzkich Stacji Sanepidu" - oznajmił w piątek na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Biuro prasowe płockiego koncernu wyjaśniło, że darowizna, której wartość wyniosła blisko 250 tys. zł brutto, to dwa samochody dostawcze marki volkswagen, każdy o masie całkowitej 3,5 tony, czyli auto plus ładunek.

"Samochody od PKN Orlen posłużą do transportu z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli asortymentu niezbędnego do walki z COVID-19, w tym sprzętu oraz środków ochrony biologicznej - rękawiczki, maseczki, itp. - do Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, szpitali oraz innych placówek leczniczych" - wyjaśniła spółka.

PKN Orlen zaznaczył, że "szczegółowe zagospodarowanie samochodów transportowych będzie wynikało z aktualnej sytuacji oraz potrzeb placówek medycznych czy sanepidu".