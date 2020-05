PKN Orlen rozwija aplikację Orlen Pay

– Konsekwentnie wdrażamy szereg nowoczesnych rozwiązań, które usprawniają obsługę. Rozwijając aplikację ORLEN Pay wsłuchujemy się w głosy naszych klientów i zgodnie z ich wymaganiami dodajemy nowe funkcjonalności, jak np. zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Ta strategia działa, na przestrzeni roku zanotowaliśmy 500 proc. wzrost użytkowników aplikacji, z której korzysta już blisko 200 tys. osób – powiedział Wojciech Muszyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej w PKN ORLEN.



Na wszystkich, czyli około 1800 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce, kierowcy mogą płacić za paliwo bezpośrednio przy dystrybutorze. Aplikacja ORLEN Pay to wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie skierowane do osób indywidualnych i prowadzących działalność gospodarczą. Nowa wersja aplikacji ORLEN Pay daje możliwość naliczania rabatów dla posiadaczy karty Biznes Tank oraz Karty Dużej Rodziny. Klient na wybranych stacjach paliw może także zdalnie zapłacić za skorzystanie z myjni samoobsługowej, czy też za wybrane produkty (głównie płyn do spryskiwaczy oraz płyn do dezynfekcji). Nowym rozwiązaniem jest również możliwość dodania kilku numerów rejestracyjnych do jednego konta.



Obecnie z funkcjonalności ORLEN Pay korzysta już blisko 200 tys. użytkowników. PKN ORLEN jako pierwszy w Polsce wdrożył rozwiązanie, które usprawnia i przyspiesza obsługę klientów. Aplikacja jest także dużym ułatwieniem dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową czy też rodziców podróżujących z małym dziećmi. Od momentu udostępnienia aplikacji, czyli od września 2018 r., zrealizowano blisko 700 tys. transakcji na łączną kwotę blisko 95 mln zł.



Aplikacja ORLEN Pay, oprócz płatności przy dystrybutorze, daje między innymi również dostęp do historii transakcji, czy zbierania punktów VITAY. Klient otrzymuje fakturę za zakupione paliwo na swój adres e-mail podany podczas rejestracji. Produkt spełnia też najwyższe standardy w zakresie ochrony danych. Aplikacja dostępna na systemy IOS i Android, umożliwia dokonanie płatności poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na dystrybutorze. Aby korzystać z usługi, wystarczy dokonać rejestracji oraz dodać swoją kartę płatniczą z odblokowaną możliwością płatności internetowych.

