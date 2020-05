PKN Orlen zakłada, że ostateczna decyzja KE ws. przejęcia Grupy Lotos zapadnie do końca czerwca

Odnosząc się do projektu Leszczyński przypomniał, że 8 kwietnia PKN Orlen otrzymał z KE tzw. "Statement of Objections", czyli oficjalną listę zastrzeżeń, dotyczącą planowanej transakcji przejęcia kapitałowego gdańskiej Grupy Lotos. Dodał, iż 4 maja płocki koncern złożył odpowiedź na zastrzeżenia KE wraz z propozycją środków zaradczych. "Jednak nie komentujemy szczegółów w tym zakresie" - zastrzegł.

Leszczyński wyjaśnił, iż PKN Orlen oczekuje obecnie na przeprowadzenie market testu przez KE, podkreślając, że od jego wyniku zależy dalsze procedowanie. Jak dodał, "market test powinien potrwać około dwa tygodnie, ale biorąc pod uwagę obecne ograniczenia, może to potrwać nieco dłużej". Zaznaczył, iż w między czasie odbędzie się quasi rozprawa sądowa, po której KE wyda decyzję. "Zakładamy, że ostateczny termin wydania decyzji to będzie 30 czerwca 2020 r." - oświadczył Leszczyński podczas środowej konferencji prasowej.

Odpowiadając na pytanie o przewidywany termin zamknięcia transakcji związanej z przejęciem Grupy Lotos, członek zarządu ds. sprzedaży detalicznej Patrycja Klarecka uściśliła: "decyzji możemy się spodziewać do końca czerwca, a sama transakcja mogłaby się odbyć jesienią".

Nawiązując do projektów realizowanych przez PKN Orlen Leszczyński wspomniał, iż 30 kwietnia płocki koncern nabył 80 proc. akcji innej gdańskiej spółki - Grupy Energa, stając się tam właścicielem ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. "Oznacza to, że PKN Orlen formalnie stał się właścicielem gdańskiej firmy. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym" - podkreślił Leszczyński.

Członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju dodał, że w tym przypadku proces zakupu został zrealizowany w ciągu zaledwie czterech miesięcy i w tym czasie koncern spełnił wszystkie warunki zawieszające do przeprowadzenia tej transakcji.

Informując na początku kwietnia o "Statement of Objections" w sprawie przejęcia kapitałowego gdańskiej Grupy Lotos, PKN Orlen ocenił, iż pisemne zgłoszenie przez KE uwag ułatwi tej spółce "dostosowanie propozycji środków zaradczych do wytycznych Komisji i ich formalne złożenie w najbliższym czasie". Koncern przyznał wówczas, iż spodziewa się pozytywnej decyzji dotyczącej przejęcia Grupy Lotos w zakładanym wcześniej terminie - do końca pierwszej połowy tego roku.