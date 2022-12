Zorganizowany przez PKP Intercity przetarg na dostawę automatów do sprzedaży napojów i przekąsek znowu zakończył się fiaskiem. Przetarg dotyczył dostawy i obsługi 30 urządzeń. Jedyna oferta, która wpłynęła w przetargu, była zdaniem PKP za droga.

PKP Intercity szuka maszyn vendingowych do napojów i przekąsek - bezskutecznie; fot. shutterstock

PKP Intercity szuka dostawcy maszyn vendingowych

Jak poinformował serwis rynek-kolejowy.pl, PKP Intercity kolejny raz unieważniło przetarg na dostawę, montaż i obsługę automatów z przekąskami i napojami.

Przetarg dotyczył dostawy i obsługi 30 urządzeń, których dotąd nie było na pokładzie pociągów PKP Intercity. W opcji pozostała dostawa kolejnych 118 automatów, które znalazły by się wówczas we wszystkich 60 wagonach Combo i w jednostkach trakcyjnych ED74, które systematycznie wchodzą po modernizacji do obsługi pociągów PKP Intercity. W przyszłości takie automaty mają znaleźć się także w piętrowych zestawach push-pull.

Zdaniem PKP Intercity jedyna oferta, która wpłynęła w przetargu – spółki Delco Perspectice & Business, była za droga.

