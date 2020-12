Plac targowy w Kazimierzy Wielkiej otwarty po modernizacji

Prace przy przebudowie placu targowego w Kazimierzy Wielkiej ruszyły w lutym tego roku. Powstały wiaty handlowe ze stanowiskami do sprzedaży, wygospodarowano także miejsca umożliwiające handel z pojazdów oraz zmodernizowano istniejący budynek. Zbudowana została także kanalizacja deszczowa odprowadzająca wodę z terenów utwardzonych targowiska do sieci zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej. Wybudowano chodniki, parking, a cały teren został oświetlony LED-ami i objęty monitoringiem. Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przebudowa targowiska w Kazimierzy Wielkiej wraz z budową wiat handlowych to jedna z kilku inwestycji zaplanowanych w ramach projektu "W kierunku uzdrowiska - rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

"Cieszę się, że mieszkańcy Kazimierzy Wielkiej mają taki piękny plac targowy z zadaszonymi stanowiskami, utwardzonym i skanalizowanym miejscem do prowadzenia działalności handlowej - powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch podkreślił w rozmowie z PAP, że miasto wreszcie ma plac targowy z prawdziwego zdarzenia. "To jedno z siedmiu zadań rewitalizacji miasta. Trzy lata temu nasz projekt uzyskał największą liczbę punktów, spośród rewitalizacji miast powiatowych w regionie świętokrzyskim. Teraz możemy się cieszyć nowym placem targowym. Zarówno mieszkańcy, jak i goście będą zadowoleni, że w godnych warunkach będą mogli tu sprzedawać i kupować" - zaznaczył Bodzioch.

Modernizacja placu targowego kosztowała ponad 4,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 2,1 mln zł.

Dotychczas w ramach projektu rewitalizacji Kazimierzy Wielkiej ukończono już termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Łabądź, trwa modernizacja szkoły podstawowej, która ma się zakończyć w kwietniu 2021 roku. Natomiast na lipiec planowane jest zakończenie rewitalizacji miejskiego rynku. W planach pozostają jeszcze trzy zadania - utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej w budynku po byłym przedszkolu, zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej oraz rewitalizacja Placu Dworcowego.