Płace w Lidlu: Ile zarabiają pracownicy sklepów i magazynów?

Nowy pracownik sklepu Lidla Polska otrzymuje, w zależności od lokalizacji sklepu, od 3550 do 4350 zł brutto - podaje sieć handlowa w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 13-09-2021, 16:14

Ile zarabiają pracownicy Lidla? Fot. Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Lidl zatrudnia ponad 22 tys. pracowników

- Rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje pensję w wysokości 4650 zł brutto. Po trzech latach pracy jego wynagrodzenie rośnie do 5550 zł brutto - podaje sieć handlowa w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Pracownik magazynu zajmujący się komisjonowaniem towaru, z pełnym zakresem odpowiedzialności, rozpoczynając pracę w Lidlu, zarabia do 4350 zł brutto. Po trzech latach jego pensja wzrasta do 5250 zł brutto.

- Nowy pracownik sklepu otrzymuje, w zależności od lokalizacji sklepu, od 3550 do 4350 zł brutto. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3900 zł brutto w małych miejscowościach i do 4800 zł brutto w aglomeracjach. Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3900 zł brutto w małych miejscowościach i do 4800 zł brutto w aglomeracjach - informuje Lidl.

A oto struktura zatrudnienia w sieci handlowej Lidl Polska (źródło: Raport Zrównoważonego Rozwoju Lidl Polska).

Lidl określa poziomy wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach

- Prowadzimy transparentną politykę wynagradzania i otwarcie ją komunikujemy. Kładziemy nacisk na to, aby każdy pracownik wiedział, jak będą się kształtowały jego zarobki wraz ze stażem pracy oraz osiągnięciami. Dzięki takiemu podejściu potencjalni i obecni pracownicy mogą zaplanować swoją przyszłość, porównując ofertę rynkową z konkurencyjnym wynagrodzeniem oferowanym przez Lidl Polska. Wewnętrzną regulacją w tym zakresie jest polityka wynagrodzeń, która jasno określa poziomy wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w zależności od doświadczenia w firmie - informuje sieć.

- Zgodnie z przyjętą polityką personalną Lidl Polska gwarantujemy jednakowe warunki zatrudnienia oraz takie same możliwości rozwoju niezależnie od płci czy wieku. Przy awansach wewnętrznych stawiamy wyłącznie na kompetencje. Nie uznajemy żadnych odstępstw od równego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn - mówi Marta Florczak, Członek Zarządu Lidl Polska.