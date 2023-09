Poprzez dostęp do wielu ofert dostawców skracamy znacząco drogę w procesie dokonywania zamówień, ułatwiając pracę zarówno personelowi sklepu jak i hurtowni, poprzez czytelne i szybkie przesyłanie zamówień zbiorczych – mówią Jacek Prusaczyk i Mariusz Szymanowski, właściciele firmy Promotee Group, współtwórcy Promotee.pl, platformy komunikacyjno-zakupowej dla polskich sieci sklepów spożywczych.

Testy platformy komunikacyjno-zakupowej dla polskich sieci sklepów spożywczych; fot. PAP/Albert Zawada

W czerwcu br. MRiRW wydało komunikat o tym, że polskie sieci sklepów spożywczych chcą stworzyć wspólną platformę sprzedaży on-line.

Chodziło jednak o wspólną platformę - zakupową (czyli sprzedażową od strony producenta), której celem jest umożliwienie szybkiego kontaktu pomiędzy sklepami a dostawcami produktów.

Promotee jest gotowe do uruchomienia prawie 100 platform sieciowych. Oferuje to narzędzie zupełnie nieodpłatnie sieciom spożywczym.

Rozmawiamy z Jackiem Prusaczykiem i Mariuszem Szymanowskim, właścicielami firmy Promotee Group, współtwórcami Promotee.pl - platformy komunikacyjno-zakupowej dla polskich sieci sklepów spożywczych.

Rusza platforma Promotee

Ruszyła wersja testowa Promotee - platformy zakupowej polskiej sieci sklepów spożywczych HIT. Jakie konkretne funkcje lub moduły platformy są obecnie testowane?

Platforma przygotowana dla sieci HIT przeszła pozytywne testy i de facto jest już oficjalnym narzędziem używanym przez tę sieć. Dodam więcej, sieć HIT jest jedną z ponad 20 platform, które aktualnie obsługujemy. W podobnym modelu biznesowym nawiązaliśmy współpracę również z takimi sieciami jak Chata Polska, Sklep Polski, Witaj, Kropla czy też Lazur. Łącznie w ekosystemie Promotee dostęp do platform ma ponad 5 tyś. sklepów.

Jakie są kryteria uznania, że testy przebiegają pomyślnie?

Głównym kryterium jest przede wszystkim ocena użytkownika czyli sieci. Jeśli e-commercowe rozwiązania pozwalają zaoszczędzić czas i jednocześnie wygenerować oszczędności choćby z tytułu znalezienia na rynku lepszej czyli niższej ceny zakupu, to, w dużym uproszczeniu, nie ma lepszego kryterium oceny. Dziś sieciom spożywczym zajmuje bardzo dużo czasu porównywanie cen na rynku w poszukiwaniu tej najkorzystniejszej. Bardzo często do tego powoływane są specjalne stanowiska. Ekosystem Promotee pozwala tę czynność wykonać w ciągu kilku minut.

Jak dotrzeć do małych sieci sklepów spożywczych?

Jakie główne cechy i funkcjonalności będzie posiadała Promotee po wdrożeniu wersji stabilnej?

Podstawową wartością dla sieci spożywczych jest dostępność ofert wielu producentów w jednym miejscu. (...)

W strefie kupca umożliwiamy producentom wystawianie ofert dedykowanych do działów zakupów sieci. Cyfryzacja tego procesu pozwala producentom na optymalizację kosztów dotarcia do rynku, co ma duży wpływ na cenę. A ponadto pozwala producentom docierać do sieci, o których istnieniu do tej pory nawet nie mieli pojęcia. Pamiętajmy, że polski detal tradycyjny to nadal grubo powyżej 50 tys. sklepów.

Czy Promotee będzie integrować się takimi systemami jak systemy kasowe czy zarządzania magazynem?

Promotee głównie adresuje obszar B2B więc nie ingerujemy w kasy fiskalne i ceny sprzedaży do konsumenta. Natomiast integrujemy się z każdym dostawcą aby aktualizować stany magazynowe w hurtowni. W ten sposób sklep ma dostęp do bieżących stanów magazynowych.

Kto obecnie może korzystać z platformy, jakie są warunki korzystania?

Promotee jest gotowe do uruchomienia prawie 100 platform sieciowych. Oferujemy to narzędzie zupełnie nieodpłatnie sieciom spożywczym. Zdajemy sobie sprawę, że detal tradycyjny dziś nie może pozwolić sobie na kosztowne cyfrowe rozwiązania, dlatego oferujemy je za darmo.

Drugą stroną w tym modelu są producenci, dystrybutorzy, importerzy, którzy sprzedają swoje oferty na naszych sieciowych platformach.

Jakie jest aktualnie zainteresowanie platformą, ile sklepów i ilu producentów / dostawców już zarejestrowało się na platformie?

Tak jak wspomniałem dostęp do platform sieciowych ma już ponad 20 sieci spożywczych, które zrzeszają ponad 5 tyś. sklepów. Intensywnie rozwijamy podobne rozwiązanie na rynku farmaceutycznym, na którym chcielibyśmy w przeciągu kilku najbliższych miesięcy zamknąć rekrutację aptek indywidualnych na poziomie 3 tyś. Ze sporymi sukcesami pracujemy również na rynku drogerii tradycyjnych, na którym obsługujemy na platformie prawie 200 sklepów.

Nasze plany są zdecydowanie bardziej ambitne. Planujemy nadal rozwijać Strefę Kupca, a także zaadresować wyzwania, które widzimy w obszarze produktów świeżych.

Dziękuję za rozmowę.

