Platforma zakupowa fyrtel.market skaluje biznes

Autor: oprac. OW

Data: 21-06-2022, 10:09

fyrtel.market, platforma i aplikacja zrzeszająca lokalnych sprzedawców z klientami, zamknęła kolejną rundę inwestycyjną w wysokości 4 mln złotych z udziałem Movens Capital, CofounderZone oraz aniołów biznesu.

Platforma zakupowa fyrtel.market skaluje biznes, fot. materiały prasowe

fyrtel.market - w kontrze do q-commerce

fyrtel.market to platforma i aplikacja zrzeszająca ponad 200 lokalnych sklepów w trzech miastach: Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Wśród nich znajdują się lokalne sklepy z branży spożywczej: rzemieślnicze piekarnie, rodzinne warzywniaki, małe palarnie kaw, delikatesy i wiele innych małych biznesów. fyrtel.market rozpoczął swoją działalność w 2020 i rok do roku urósł o 500%, generując dotychczas około 50 tysięcy zamówień.

Zebrane środki pozwolą na dalsze skalowanie w Polsce oraz zagranicą. Celem fyrtel.market jest sprawienie, żeby lokalne zakupy stały się wygodniejsze - aplikacja umożliwia użytkownikom złożenie zamówienia z wielu lokalnych sklepów w jednym koszyku i dostawą do domu.

Handel: Trudny czas dla małych sklepów

- Ostatnie dwa lata były trudne dla lokalnych sklepów z najróżniejszych branż. Jednocześnie przyspieszył rynek dostaw online, w tym e-grocery. Pojawiają się nowe modele, w tym m.in. q-commerce, czyli 10-15 minutowe dostawy, które dodatkowo tworzą konkurencję dla lokalnych sklepów. Czas i rynek pokazują, że błyskawiczne dostawy zmagają się z wieloma trudnościami, na czele z opłacalnością tego modelu - mówi Michał Łogwiniuk, CEO, fyrtel.market.

- Nasze podejście do branży e-grocery jest inne. Wierzymy, że w obecnych czasach to, co lokalne, ma wartość, a tym samym może stanowić o sile gospodarczej i społecznej naszych miast - dodaje.

Jedną z usług propowanych przez fyrtel.market są "poranne chlebki", czyli dostawa pieczywa i innych wypieków z lokalnych rzemieślniczych piekarni w godzinach porannych.

fyrtel.market dostarcza zakupy rowerami

- Chcemy sprawić, by kupowanie produktów u lokalnych dostawców było normą, nie wyjątkiem. Na fyrtel.market nie ma mimalnego koszyku, dostawa jest na ten sam dzień, a opłata za dowóz z jednego sklepu wynosi 3 złote. Lokalne zakupy dostarczamy w większości rowerami cargo - mówi Paweł Głogowski, CMO, fyrtel.market.

fyrtel.market na początku czerwca rozpoczął swoją działalność w trzecim polskim mieście - Warszawie. Niedługo pojawi się w pierwszym zagranicznym mieście - Berlinie.