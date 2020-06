Po 25 latach Tesco wychodzi z Polski. Wielkie przegrupowanie w branży retail (analiza)

Przez ćwierć wieku brytyjska sieć hipermarketów i supermarketów Tesco obecna była w naszym kraju. To długi okres, podczas którego sieć przeszła drogę od poznania naszego rynku, rozwoju sklepów i centrów dystrybucyjnych, poprzez optymalizację kosztów i restrukturyzację aż po sprzedaż 301 sklepów firmie Salling Group A/S, właścicielowi sklepów Netto. Co złożyło się na wyjście Tesco z Polski i jak może zmienić się układ sił na scenie handlu detalicznego w naszym kraju?