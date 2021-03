Po co Żabce alians z Maczfitem?

Choć Żabka ocenia potencjał rozwoju na więcej niż 10 tys. sklepów w Polsce, to mając już 7 tys. i możliwości organizacyjne, by otwierać 1000 sklepów rocznie widzi horyzont rozwoju. Bardziej niż na liczbach zamierza skupić się na ofercie, tak by każdy z otwartych sklepów miał odpowiednie obroty.

W pandemii, gdy praca online stała się standardem, bliskość sklepu lub lokalu, do którego między jednym callem a drugim można skoczyć po szybki lunch, stała się wyznacznikiem wygody. Dodatkowo z nauczania online korzystają uczniowie i studenci. O ile pracownicy korporacji mogą sobie pozwolić na zamawianie lunchu z restauracji to przy studenckim budżecie, taka opcja jest mało prawdopodobna. Żabka zaś ma ambicję, by stać się synonimem wygody, której poszukuje młode pokolenie. Z tego względu możliwość zaproponowania obok standardowego asortymentu FMCG, także szybkich i zdrowych posiłków dla rosnącej bazy młodych konsumentów, jest nieocenioną okazją. Wpadając po lunch klienci dokupią sok lub mleko. Rośnie więc liczba wizyt i koszyk zakupowy. Dla Żabki same plusy.

A dla Maczfitu? Tu trzeba się cofnąć do 2019 roku, kiedy Maczfit otworzył nowoczesny zakład produkcyjny w podwarszawskim Szymanowie, zrealizowany kosztem kilkunastu milionów zł i ogłosił start projekt „Lodówki pełne zdrowia”, czyli budowę nowoczesnych automatów vendingowych, w których można kupić posiłki od ręki o każdej porze. Pierwsze zaawansowane technologicznie lodówki, z możliwością podgrzania posiłków zaraz po zakupie, oferujące zdrowe posiłki stanęły w Warszawie. W kolejnych miesiącach miały być dostępne w całym kraju.

- Chcemy być dosłownie na wyciągnięcie ręki. Do końca tego roku planujemy około 50 automatów, a w przyszłym kilkaset – mówił Maciej Lubiak, prezes Maczfit Foods w 2019 roku. Naturalną bazą do rozwoju były biurowce, siłownie i uczelnie. Jednak biurowce, uczelnie i siłownie w marcu 2020 roku opustoszały. W ten sposób Maczfit, który miał w 2019 roku przychodu na poziomie 78,8 mln zł i stratę netto na poziomie 3,7 mln zł w 2021 roku znalazł partnera do rozwoju biznesu.

