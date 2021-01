Po debiucie akcje InPostu zyskują

Poczta Polska: ponad 400 nowych aut dostawczych we flocie spółki

Oferta spółki rozpoczęła się 21 stycznia i miała pierwotnie potrwać do 28 stycznia, ale z powodu znaczącego popytu ze strony inwestorów została skrócona do 26 stycznia do godz. 15.00.

Przedział cenowy w IPO InPostu wynosił 14-16 euro za akcję, co implikowało kapitalizację rynkową na poziomie 7-8 mld euro. Oferta obejmowała 175 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy. Po debiucie InPost na holenderskim parkiecie rośnie i jest wyceniany na 9,5 mld euro, czyli ok. 43,5 mld zł.

Nabywcami akcji w ofercie były m.in. fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte. Pakietów wyzbywali się dotychczasowi udziałowcy finansowi, przede wszystkim fundusze - AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent International, Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS).

InPost podał, że grupa zamierza kontynuować rozwój w Wielkiej Brytanii oraz rozważa ekspansję we Francji, Hiszpanii i we Włoszech. W Wielkiej Brytanii InPost ma 1.134 paczkomaty, a we Włoszech 350 paczkomatów. Na koniec 2020 roku grupa miała łącznie 12.254 paczkomaty.

Przychody InPostu po trzecim kwartale 2020 roku wzrosły do 1,67 mld zł z 832,5 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) zwiększył się do 635,6 mln zł z 230 mln zł przed rokiem.