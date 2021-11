Po wypadkach w Złotych Tarasach zapowiedź poprawy bezpieczeństwa

Po dwóch tragicznych wydarzeniach, do których doszło w ciągu ostatniego tygodnia w Złotych Tarasach, dyrekcja galerii zapowiada "podjęcie kroków w celu zwiększenia bezpieczeństwa" - poinformowało w środę PAP Biuro Administracji centrum. Według wstępnych ustaleń policji do obydwu tragedii doszło bez udziału osób trzecich.

Po wypadkach w Złotych Tarasach zapowiedz poprawy bezpieczeństwa /fot. PTWP

We wtorek w Złotych Tarasach doszło do tragicznego wypadku. Śmierć poniosła ok. 40-letnia kobieta, która spadła z wysokości kilkunastu metrów. Sześć dni wcześniej, 28 października, śmierć w podobnych okolicznościach poniósł mężczyzna. Według ustaleń policji, w obydwu przypadku do tragedii doszło bez udziału osób trzecich. Policja prowadzi dochodzenie.

W środę dyrekcja galerii przesłała PAP komunikat w tej sprawie. "W związku ze zdarzeniami na terenie CH Złote Tarasy z dnia 28 października br. oraz 2 listopada br. informujemy, że barierki oraz ruchome schody spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. Wstępne ustalenia wskazują, że osoby zmarłe w ww. dniach, targnęły się na własne życie. Policja oraz Prokuratura nadal prowadzą czynności w tych sprawach. Wszelkie pytania dotyczące przyczyn wydarzeń oraz postępów w obu śledztwach prosimy kierować do wymienionych organów" - czytamy w oficjalnym komunikacie CH Złote Tarasy.

"To, co mogliśmy zrobić na ten moment, to zwiększenie ilości ochroniarzy w galerii, którzy pilnują bezpieczeństwa przy ruchomych schodach na każdym z pięter" - poinformowało PAP Biuro Administracji CH Złote Tarasy.

Reporter PAP sprawdził to miejsce w środę przed południem. Istotnie ochroniarzy było wyraźnie więcej w tych miejscach niż w poprzednich dniach. Czuwali oni w pobliżu ruchomych schodów, gdzie w minionych dniach doszło do tragedii. Widać, że reagują - reporter był świadkiem sytuacji, jak do jednej z barierek podszedł mężczyzna i lekko się wychylił. Ochroniarz natychmiast do niego podszedł i poprosił o odejście nieco dalej.

Dyrekcja galerii zapowiada kolejne działania. "Są planowane kolejne kroki nad zwiększeniem bezpieczeństwa, jednak na tym etapie nie możemy udzielić szczegółowych informacji" - zapowiada Biuro Administracji CH Złote Tarasy.