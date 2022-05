Pociąg żywności za ponad 1 milion zł dla ludności Ukrainy

Żabka zebrała ponad 1 000 000 zł. Środki zostaną przekazane organizacjom prowadzącym działania pomocowe w Ukrainie. Część z nich pozwoliła także na sfinansowanie kolejnego transportu z pomocą humanitarną. Dedykowany pociąg towarowy od Grupy Żabka, CVC Capital Partners oraz Partners Group dotarł do Kijowa. Do ludności cywilnej trafi 60 ton żywności z długim terminem ważności, wody oraz niezbędnych środków higienicznych.

Autor: AW

Data: 09-05-2022, 11:13

Tiry Żabki dowiazły towar do Medyki; fot. mat. pras.

- Od początku wojny w Ukrainie w pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Realizujemy wiele działań, które mają na celu zapewnienie wsparcia osobom dotkniętym wojną. Łącznie przekazaliśmy organizacjom humanitarnym ponad 520 ton produktów spożywczych i środków higienicznych oraz wysłaliśmy kolejny transport z pomocą humanitarną, organizując dedykowany pociąg towarowy. W działania pomocowe zaangażowaliśmy także klientów naszej sieci, którzy mogli wesprzeć zbiórkę pieniężną prowadzoną w sklepach Żabka oraz wymienić swoje żappsy na cegiełki charytatywne. Dzięki ich wsparciu finansowemu organizacje humanitarne będą mogły działać w Ukrainie długofalowo i efektywnie pomagać potrzebującym – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Pociąg towarowy z pomocą humanitarną

Specjalny pociąg towarowy z pomocą humanitarną, który dotarł do Kijowa, jest już drugim zorganizowanym we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, koordynującym współpracę z Urzędem Miasta Kijów. Transport 60 ton żywności oraz niezbędnych środków higienicznych do Ukrainy to już kolejny wkład Grupy Żabka – należącej do CVC Capital Partners i Partners Group – w pomoc społeczności ukraińskiej. W sumie Żabka przekazała na granicę ponad 520 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych we współpracy z partnerami m.in.: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polską Akcją Humanitarną, Fundacją InSpire, Fundacją Happy Kids, Federacją Polskich Banków Żywności i Polskim Związkiem Ukraińców. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki – osoby prowadzące sklepy przy granicy rozdają ciepłe napoje i przekąski, a w pozostałych miastach organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.

Cegiełki charytatywne

W działania pomocowe sieć zaangażowała także swoich klientów. Użytkownicy aplikacji mobilnej Żappka mieli możliwość wymiany zbieranych podczas zakupów punktów lojalnościowych, tzw. żappsów, na cegiełki charytatywne. Aby pomóc, wystarczyło zainstalować aplikację mobilną i „wykupić charytatywną cegiełkę”, czyli aktywować ją za odpowiednią kwotę żappsów. Drugim sposobem wsparcia organizacji charytatywnych prowadzących działania pomocowe w Ukrainie, jaki Żabka dała swoim klientom, była możliwość bezpiecznego przekazania datków za pośrednictwem płatności bezgotówkowych. Klienci, przy okazji wizyty w sklepach sieci Żabka, mogli wskazać dowolnie wybraną przez siebie kwotę i dokonać płatności bezgotówkowej, bez konieczności robienia zakupów.