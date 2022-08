Poczta Polska: Coraz mniej listów, coraz więcej handlu

Autor: AW

Data: 10-08-2022, 10:56

Blisko 80% urzędów i filii pocztowych Poczty Polskiej generuje straty w związku ze spadającym z roku na rok wolumenem przesyłek listowych, które były dotychczas głównym źródłem dochodu. Sprzedaż asortymentu jest jednym z kluczowych czynników, które ograniczają negatywne następstwa finansowe utrzymywania nierentownej sieci placówek.

W ubiegłym roku klienci zakupili w placówkach pocztowych produkty za prawie 350 mln zł. fot. mat. pras.

W ubiegłym roku klienci zakupili w placówkach pocztowych produkty za prawie 350 mln zł. Dane za pierwsze półrocze br. wskazują, że w roku 2022 Spółka osiągnie dodatnią dynamikę w zakresie sprzedaży towarów.

Co można kupić na poczcie?

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak podaje spółka, pozytywne wyniki to efekt ewaluacji oferty oraz dostosowania asortymentu. Porównując rok do roku, jedną z największych dynamik sprzedaży – ok. 140% – Spółka zanotowała w zakresie sprzedaży towarów okolicznościowych. Do tej grupy asortymentowej zaliczane są np. akcesoria i towary osobiste (m.in. portfele, torebki), artykuły regionalne, pamiątki, dekoracje.

Ok. 120% dynamikę sprzedaży Poczta Polska odnotowała w kategorii artykuły piśmiennicze i biurowe oraz towary impulsowe. Do drugiej grupy zaliczają się m.in. napoje i słodycze, herbaty, kosmetyki i baterie. Wzrosty sprzedaży Spółka ma także w takich kategoriach jak książki, kartki widokowe i gospodarstwo domowe.

W asortymencie placówek pocztowych prócz stałych kategorii produktowych dostępne są także artykuły sezonowe. W tym roku są to m.in. mapy, przewodniki, widokówki, magnesy regionalne, okulary słoneczne, plażowe zestawy zabawek czy preparaty odstraszające komary. Artykuły te dostępne są m.in. w miejscowościach turystycznych.

– Placówka pocztowa to miejsce, gdzie można kupić i wysłać pocztówkę z wakacji. Naszym Klientom oferujemy jednak także produkty, które przydadzą się podczas urlopu. Umilą i ułatwią czas spędzony na plaży, na działce, w czasie podróży. W wielu wariantach i w przystępnych cenach można kupić u nas akcesoria plażowe, popularne i mniej dostępne książki, gazety i magazyny oraz zabawki dla dzieci. Poczta Polska to także miejsce, do którego warto wstąpić po słodką przekąskę czy zimny napój – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Handel w placówkach pocztowych

Handel w placówkach pocztowych to jeden z obszarów działania Poczty Polskiej o długiej tradycji. Historycznie sprzedawane były tutaj bardzo różne artykuły. Zawsze były to m.in. produkty pierwszej potrzeby oraz produkty okolicznościowe i sezonowe. Poczta Polska nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Dodatkowy asortyment – nie tylko ten związany ze świadczeniem usług pocztowych – sprzedawany jest w placówkach pocztowych w wielu krajach.

Aktualnie towary w placówkach pocztowych najczęściej kupowane są przez osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach, nie kupują on-line lub przed zakupem chcą obejrzeć dany produkt. Do palcówek pocztowych przychodzą także ludzie, którzy lubią kupować w małych punktach, blisko domu i wspierają polski biznes.

Warto podkreślić, że począwszy od 2017 roku działalność handlowa w Poczcie Polskiej została uporządkowana i zcentralizowana. Wycofano wówczas blisko dwa tysiące słabo sprzedających się pozycji. Dzięki wprowadzeniu ewaluacji, profesjonalnego projektowania oferty i ograniczeniu asortymentu do produktów, które cieszą się zainteresowaniem Klientów, Poczta odnotowuje zyski ze sprzedaży w placówkach. Jest to istotne wsparcie w utrzymaniu sieci urzędów i filii pocztowych.

Coraz mniej przesyłek listowych

Spółka zobligowana jest przepisami prawa do posiadania placówek na terenie całego kraju, niezależnie od ich rentowności. W związku ze spadającym z roku na rok wolumenem przesyłek listowych, które były dotychczas głównym źródłem dochodu dla Poczty Polskiej, blisko 80% urzędów i filii pocztowych generuje straty. Sprzedaż asortymentu jest jednym z kluczowych czynników, które ograniczają negatywne następstwa finansowe utrzymywania nierentownej sieci placówek.

Aktualnie Poczta Polska systematycznie poszerza i modyfikuje asortyment w placówkach pocztowych. Oferta handlowa zależna jest od lokalizacji, wielkości placówki, regionu, potrzeb klientów i pory roku.