Poczta Polska dba o bezpieczeństwo klientów i pracowników

Poczta Polska wprowadziła szereg środków i procedur, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Z uwagi na wielkość firmy, poziom zatrudnienia, liczbę placówek pocztowych oraz sortowni skala przedsięwzięcia oraz ponoszonych kosztów jest niebagatelna. Działaniami codziennie zarządza Zespół ds. monitorowania zagrożenia koronawirusem, ale w zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowanych jest wielu pracowników w całej Polsce.

Wszystkie sortownie Poczty Polskiej są sukcesywnie dezynfekowane, mimo że nie jest to wymagane przy tego typu działalności. Działania mają charakter prewencyjny i ponadnormatywny. W węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych dezynfekowane są przede wszystkim: szatnie, węzły sanitarne wraz z natryskami, palarnie, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne i pomieszczenia porządkowe.

Sortownie to placówki, w których pracuje jednocześnie nawet kilkaset osób, stąd wyjeżdżają samochody z ładunkami pocztowymi i kurierzy doręczający paczki do adresatów. Dlatego tak ważne jest szczególne zachowanie standardów bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka zarażenia COVID-19.

– Od pierwszych dni marca podjęliśmy szereg działań, które miały na celu zapewnienie naszym pracownikom niezbędnych środków ochrony osobistej. Dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa pracy, tak by minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Wprowadzamy nie tylko wszystkie zalecenia służb sanitarnych i wymagane prawem środki ochrony osobistej, ale także uruchomiliśmy dodatkowe działania prewencyjne, takie jak cykliczne dezynfekcje we wszystkich sortowniach, na które przeznaczyliśmy dotychczas kilkaset tysięcy złotych. Nie oszczędzamy na bezpieczeństwie, jeśli w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Dla pocztowców zakupiono już m.in. ponad 600 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 30 ml i 100 ml oraz ponad 100 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni w dużych opakowaniach. Poczta Polska kupiła także ponad 5,4 mln par jednorazowych rękawiczek, ponad 700 tys. maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania i pół miliona jednorazowych maseczek. Wszyscy listonosze i pracownicy placówek otrzymali przyłbice, zakupiono ich ponad 62 tys. Dostawy prowadzone są na bieżąco, aby pracownicy mogli wymieniać zużyte maseczki wielokrotnego użytku, istotne jest też stałe zaopatrzenie w płyny do dezynfekcji.

Jako rutynowe działania przyjęto również pomiar temperatury pracowników sortowni, placówek pocztowych i biur. W placówkach pocztowych zostało zainstalowanych ponad 4,6 tys. osłon z pleksi, które oddzielają pracowników od klientów. Łącznie na środki ochrony Poczta przeznaczyła dotychczas 57 mln złotych.