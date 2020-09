Poczta Polska: klienci mogą odbierać przesyłki już w 13 tysiącach punktów odbioru

Rozwój sieci Odbiór w PUNKCIE wpisuje się w strategię Poczty Polskiej, która zakłada zwiększenie udziału w rynku KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczek). Rozwój rynku KEP wynika z popularności zakupów dokonywanych przez internet oraz z rozwoju handlu wysyłkowego.

– Wygoda, dostępność i powszechność to główne atuty naszej sieci punktów odbioru. To nasza odpowiedź na oczekiwania klientów, aby mogli odbierać zamawiane w e-sklepach towary przy okazji załatwiania codziennych spraw - mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. – Sukcesywnie rozwijamy naszą sieć i prowadzimy rozmowy z partnerami, dzięki którym może być ona jeszcze większa - podkreśla Tomasz Zdzikot.

Każda transakcja zakupu towaru w internecie skutkuje nadaniem nowej przesyłki. Powszechne już e-zakupy, takie jak artykuły elektroniczne, odzież, książki czy też zabawki zostały uzupełnione o nowe artykuły, które wcześniej klienci kupowali w tradycyjnych sklepach. Coraz częściej w e-sklepach Polacy zamawiają lekarstwa, żywność czy też artykuły budowlane. Zostaje do wyboru tylko sposób, w jaki e-zakupy mają do nas trafić.

Pandemia koronawirusa spowodowała przeniesienie aktywności zakupowej wielu klientów do internetu i spowodowała jeszcze gwałtowniejsze wzrosty na rynku ecommerce w I półroczu 2020. Obecnie ta gwałtowna dynamika wygasa, jednak ogólny trend zachowań konsumenckich polegających na przenoszeniu do sieci zakupów w dalszej perspektywie będzie rósł. Spółka udostępnia również klientom indywidualnym w każdej placówce możliwość nadania pocztowej przesyłki do odbioru w wybranym punkcie na terenie całej Polski.